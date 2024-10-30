Türkiye İspanya'daki Sel Felaketine Başsağlığı Diledi

Türkiye İspanya'daki Sel Felaketinde Üzüntü Duydu

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinde yaşanan sel felaketinin yol açtığı can kayıplarından dolayı derin bir üzüntü bildirdi.

Açıklama Detayları

Bakanlık, son iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar ve fırtınaya ilişkin olarak yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Valensiya'daki Durum

Valensiya Operasyonal Koordinasyon Merkezi (CECOPI) tarafından yapılan açıklamada, sel ve su baskınları nedeniyle en az 51 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. İspanya hükümeti, hava koşullarının yol açtığı can ve mal kayıpları için kriz masası kurma kararı aldı.