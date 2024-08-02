Türkiye, İsrail Diplomatlarına Tepkisini İletiyor

Türkiye'nin Diplomatlara Yönelik Tepkisi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım sonrasında, Türkiye'nin bu duruma karşı tavrının belirgin hale geldiği öğrenildi. Diplomatlar aracılığıyla tepkilerini ileten Türkiye, konuya dair gerekli adımları atıyor. Diplomatik Kaynaklardan Açıklama

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, "İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgili tepkimiz, İsrail'in Türkiye’de görevli diplomatik personeline iletilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yas İlanı ve Bayrakların Yarıya İndirilmesi

Öte yandan, Türkiye, İran'ın Tahran kentinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmişti. Bu kapsamda, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği dahil tüm diplomatik misyonlarında Türk bayrakları yarıya indirilmişti. Bu durum, İsrail Dışişleri Bakanı Katz tarafından sosyal medyada eleştirilmiş ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçi Yardımcısı'nın kınanması için Bakanlık'a talimat verdiğini belirtmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Katz'ın paylaşımlarına karşılık vererek, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya paylaşımı hakkında: Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" ifadelerini paylaştı.