Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye, İsrail Diplomatlarına Tepkisini İletiyor

Türkiye, İsrail'in açıklamalarına yanıt olarak diplomatik kanallardan tepkisini iletiyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:29
Türkiye, İsrail Diplomatlarına Tepkisini İletiyor

Türkiye'nin Diplomatlara Yönelik Tepkisi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım sonrasında, Türkiye'nin bu duruma karşı tavrının belirgin hale geldiği öğrenildi. Diplomatlar aracılığıyla tepkilerini ileten Türkiye, konuya dair gerekli adımları atıyor. Diplomatik Kaynaklardan Açıklama

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, "İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgili tepkimiz, İsrail'in Türkiye’de görevli diplomatik personeline iletilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yas İlanı ve Bayrakların Yarıya İndirilmesi

Öte yandan, Türkiye, İran'ın Tahran kentinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmişti. Bu kapsamda, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği dahil tüm diplomatik misyonlarında Türk bayrakları yarıya indirilmişti. Bu durum, İsrail Dışişleri Bakanı Katz tarafından sosyal medyada eleştirilmiş ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçi Yardımcısı'nın kınanması için Bakanlık'a talimat verdiğini belirtmiştir.

Resmi Tepkiler Devam Ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Katz'ın paylaşımlarına karşılık vererek, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya paylaşımı hakkında: Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" ifadelerini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi