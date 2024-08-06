Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Paylaşımına Tepki Gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Bakanı Katz'ın paylaşımlarını eleştirerek Türkiye'nin Filistinlilere desteğinin süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:18
Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Paylaşımına Tepki Gösterdi

Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Açıklamalarına Cevap Verdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Bakanlık, Katz’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımları eleştirerek, bu kişinin muhatap alınmayı çoktan kaybettiğini belirtti.

Filistinlilere Destek Sürecek

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, "Böylesi iftira ve yalanlarla dolu düzeysiz paylaşımlar, bu şahsın alışkanlığı haline gelmiştir. Ancak Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteğini vermeye devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret ve iftirada bulunan bir paylaşımda bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı