Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Paylaşımına Tepki Gösterdi

Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Açıklamalarına Cevap Verdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Bakanlık, Katz’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımları eleştirerek, bu kişinin muhatap alınmayı çoktan kaybettiğini belirtti.

Filistinlilere Destek Sürecek

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, "Böylesi iftira ve yalanlarla dolu düzeysiz paylaşımlar, bu şahsın alışkanlığı haline gelmiştir. Ancak Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteğini vermeye devam edecektir," ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret ve iftirada bulunan bir paylaşımda bulunmuştu.