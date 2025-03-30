Türkiye, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Açıklamalarını 'Küstahça' Buldu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın yaptığı açıklamayı "küstahça" olarak nitelendirerek, kesin bir dille reddetti.

Bakanlık, Saar'ın X sosyal medya platformundan gerçekleştirdiği paylaşım hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, Saar'ın ifadelerinin, Netanyahu ve ortaklarının işlediği suçların üzerini örtme çabası olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu tür iddiaların, İsrail’in Gazze’deki soykırımı hızlandıracağına ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini çoğaltacağına yönelik endişeleri derinleştirdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır." diyerek, masum sivillerin haklarını savunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan mesnetsiz bir paylaşımda bulunmuştu.