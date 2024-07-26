Türkiye-İsrail İlişkilerinde Gazetecilere Yönelik Saldırılar Kınandı

Altun'dan Kudüs'teki Saldırıya Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin TRT ekibine yaptığı saldırıya ilişkin sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Altun, "İsrail'in barbarlıklarını ve katliamlarını dünya kamuoyuna aktarıyor olmamız, gazetecilere yönelik zulümlerin artmasına neden oluyor," ifadelerini kullandı.

TRT Ekibine Yapılan Saldırı

Altun, İsrail'in silahlı görevlilerinin, TRT Haber ekibini hedef alarak gerçekleştirdiği saldırıyı "alçak ve korkakça" olarak nitelendirerek, "Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskı ve şiddetine rağmen, Türk medyası, başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere, mazlum Filistin halkının sesini duyurmaya devam edecektir," dedi. Medyanın Rolü Önemli

İletişim Başkanı Altun, Türk medyasının, adalet ve hakikatin peşinde koşmaya devam edeceğini vurguladı ve gazetecilere yönelik saldırıları kınadı.