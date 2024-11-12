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Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'nın İlhakını Şiddetle Reddetti

Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin açıklamalarını güçlü bir şekilde reddetti ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:03
Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'nın İlhakını Şiddetle Reddetti

Türkiye'den Sert Yanıt: Batı Şeria'nın İlhakı Kabul Edilemez

Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına dair açıklamalarını en güçlü biçimde reddetti. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili ifadelerine yönelik yazılı bir açıklama yaparak bu durumu kınadı.

Açıklamada Öne Çıkan İfadeler

Bakanlık, açıklamalarında "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları güçlü bir dille reddediyoruz"İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirme amacını güttüğünün altını çizdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğine yer verildi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı dikkat çekti.

Bezalel Smotrich'in Açıklamaları

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisi'nin grup toplantısında, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için altyapı yatırımlarının başlatılması gerektiğini savundu. Smotrich, 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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