Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'nın İlhakını Şiddetle Reddetti

Türkiye'den Sert Yanıt: Batı Şeria'nın İlhakı Kabul Edilemez

Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına dair açıklamalarını en güçlü biçimde reddetti. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili ifadelerine yönelik yazılı bir açıklama yaparak bu durumu kınadı.

Açıklamada Öne Çıkan İfadeler

Bakanlık, açıklamalarında "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları güçlü bir dille reddediyoruz"İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirme amacını güttüğünün altını çizdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğine yer verildi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı dikkat çekti.

Bezalel Smotrich'in Açıklamaları