Türkiye, İsrail'in Cumhurbaşkanına Yönelik İthamlarına Tepki Gösterdi

Türkiye'den Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekerek, "İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Mahkeme Uyarısı

Açıklamada, Türkiye'nin İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma çabalarını ibretle izlediği ifade edildi. Özellikle, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin işlediği suçlar için uluslararası mahkemede sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

Filistin’in Yanındayız

Türkiye'nin, bu süreçte Filistin halkı ve bölgedeki dostlarıyla dayanışmaya devam edeceği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak yapılan açıklamayı, İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz" ifadesi kullanıldı.