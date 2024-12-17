DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.967,27 0,4%
BITCOIN
3.762.445,57 -1,43%

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de açlık ve hastalıkları silah olarak kullandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:11
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ciddi Uyarı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullandığını belirtti. Bu konuda uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıların bölgedeki insanlık dramını artırdığı vurgulandı. Son günlerde meydana gelen olayların, uluslararası toplumun bu soykırım karşısında kayıtsız kalmaması gerektiği ifade edildi.

İnsani Felaket Uyarısı

Bölgedeki sivillere yönelik artan saldırılar sonucunda yüzlerce masum Filistinlinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Açıklamada, İsrail'in insani yardım yollarını kapatarak açlık ve hastalıkları bir silah olarak kullanması konusunun uluslararası kamuoyundan kaçmadığı aktarılırken, Türkiye’nin bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı sağlama hedefine vurgu yapıldı.

Ateşkes ve Yardım Çağrısı

Bakanlık, bir an önce ateşkes anlaşmasının imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz ulaşması için İsrail’e baskı yapılması gerektiğini dile getirdi. “Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz.” ifadeleriyle Türkiye'nin tutumu net bir şekilde ortaya kondu.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Villa İnşaatında Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
2
Gaziosmanpaşa'da Tankerin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Sivas'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
4
İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyine Dönüşü Engelleme Planları Yapıyor
5
TDV, Kahramanmaraş'ta 62 Yetim Çocuğa Kış Bayramı Hediyesi Verdi
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Suriyeli Sığınmacılar İçin Yeni Plan
7
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Ülkede Siyasi Kriz Yok Dedi

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!