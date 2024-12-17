Türkiye, İsrail'in Gazze'deki İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ciddi Uyarı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullandığını belirtti. Bu konuda uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıların bölgedeki insanlık dramını artırdığı vurgulandı. Son günlerde meydana gelen olayların, uluslararası toplumun bu soykırım karşısında kayıtsız kalmaması gerektiği ifade edildi.

İnsani Felaket Uyarısı

Bölgedeki sivillere yönelik artan saldırılar sonucunda yüzlerce masum Filistinlinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı. Açıklamada, İsrail'in insani yardım yollarını kapatarak açlık ve hastalıkları bir silah olarak kullanması konusunun uluslararası kamuoyundan kaçmadığı aktarılırken, Türkiye’nin bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı sağlama hedefine vurgu yapıldı.

Ateşkes ve Yardım Çağrısı

Bakanlık, bir an önce ateşkes anlaşmasının imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz ulaşması için İsrail’e baskı yapılması gerektiğini dile getirdi. “Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz.” ifadeleriyle Türkiye'nin tutumu net bir şekilde ortaya kondu.