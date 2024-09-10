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Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı

Türkiye, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları sert bir şekilde kınadı ve uluslararası hukuk çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:58
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı

Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki

Türkiye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik düzenlenen hava saldırısını eleştirerek, "İsrail'in o bölgede ilan ettiği sözde 'insani bölge'ye yapılan saldırıda birçok sivilin hayatını kaybetmesini lanetliyoruz." dedi.

Savaş Suçları ve Uluslararası Hesap Verebilirlik

Açıklamada, Binyamin Netanyahu hükümetinin işlediği savaş suçlarının devam ettiğine vurgu yapılarak, "Bu saldırı, uluslararası hukuk önünde hesap verecek olan soykırımcı bir hükümetin yeni bir suçudur." ifadesine yer verildi.

Filistin Halkının Yanında Olacağız

Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin adalet ve özgürlük mücadelesinde her daim yanlarında duracaklarını dile getirdi. Saldırıda şu ana kadar en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, görgü tanıklarının ifade ettiği üzere, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında bulunan "güvenli" olduğu iddia edilen El-Mevasi bölgesine üç füze saldırısı düzenledi.

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