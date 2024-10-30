DOLAR
34,29 -0,06%
EURO
37,15 -0,15%
ALTIN
3.065,89 -0,3%
BITCOIN
2.477.603,49 0,1%

Türkiye, İsrail'in Yalanlarına Karşı Hakikati Savunuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İsrail'in yalanları karşısında hakikatin sesi olacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:20
Türkiye, İsrail'in Yalanlarına Karşı Hakikati Savunuyor

İletişim Başkanı Altun'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "İsrail'in Yalanları" konulu panelde önemli mesajlar verdi. Altun, Türkiye'nin, İsrail'e karşı olduğu gibi adaletsizlikler karşısında da hakikatin temsili için çaba göstereceğini belirtti. "Dünyanın İsrail'in yaydığı dezenformasyonlarla manipüle edilmesine sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı. TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 101. YILI

Panelde konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla başlayan Altun, "Cumhuriyet'imizin 101'inci yılını tebrik ediyorum. Bu bayramı buruk bir şekilde karşıladık. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İsrail'in Terör Dalgası

Altun, İsrail'in Gazze'de yaymaya çalıştığı terörü ele alarak, "İsrail, tarih boyunca Filistin bölgesine yönelik işgallerini sürdürmekte, bu süreçte korku ve şiddeti bir yöntem olarak kullanmaktadır" diye konuştu.

ÖNEMLİ GÖRÜŞLER

Yahudi tarihçi İlan Pappe'nin sözlerine atıfta bulunan Altun, "Şiddetin kaynağı İsrail'dir. Filistin'in mülksüzleştirilmesi, bu durumun temel sebebidir" dedi.

SOYKIRIM UYARISI

Altun, Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu belirtirken, "Türkiye, uluslararası alanda bu durumu dile getirmekten çekinmeyecek ve dünyayı bilgilendirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Medyaya Eleştiriler

İletişim Başkanı, İsrail'in uluslararası medyada gördüğü koşulsuz desteği de eleştirerek, "Uluslararası medya, bu durumu görmezden gelmekte ve Filistinlilerin savunmalarını dışlayıcı bir dil kullanmaktadır. Bu iki yüzlülüğü açığa çıkarmalıyız" dedi.

İsrail’in Yalanları Platformu

Altun, yeni oluşturulan "İsrail’in Yalanları Platformu" ile dezenformasyonu ifşa edeceğimizi vurguladı. "Bu platform, hakikatin sesi olacaktır ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirecektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "The Lies of Israel (İsrail'in Yalanları) Lansmanı ve Paneli"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "The Lies of Israel (İsrail'in Yalanları) Lansmanı ve Paneli"ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail Saldırısına Yanıt
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu
3
Rusya'dan Yeni Zelanda'nın Askeri Yetkililerine Yasağı
4
Ankara'da 'İsrail'in Yalanları' Paneli Düzenlendi
5
Türkiye, İsrail'in Yalanlarına Karşı Hakikati Savunuyor
6
Türkiye İspanya'daki Sel Felaketine Başsağlığı Diledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet vurgusu

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor