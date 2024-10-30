Türkiye, İsrail'in Yalanlarına Karşı Hakikati Savunuyor

İletişim Başkanı Altun'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "İsrail'in Yalanları" konulu panelde önemli mesajlar verdi. Altun, Türkiye'nin, İsrail'e karşı olduğu gibi adaletsizlikler karşısında da hakikatin temsili için çaba göstereceğini belirtti. "Dünyanın İsrail'in yaydığı dezenformasyonlarla manipüle edilmesine sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı. TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 101. YILI

Panelde konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla başlayan Altun, "Cumhuriyet'imizin 101'inci yılını tebrik ediyorum. Bu bayramı buruk bir şekilde karşıladık. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İsrail'in Terör Dalgası

Altun, İsrail'in Gazze'de yaymaya çalıştığı terörü ele alarak, "İsrail, tarih boyunca Filistin bölgesine yönelik işgallerini sürdürmekte, bu süreçte korku ve şiddeti bir yöntem olarak kullanmaktadır" diye konuştu.

Yahudi tarihçi İlan Pappe'nin sözlerine atıfta bulunan Altun, "Şiddetin kaynağı İsrail'dir. Filistin'in mülksüzleştirilmesi, bu durumun temel sebebidir" dedi.

SOYKIRIM UYARISI

Altun, Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu belirtirken, "Türkiye, uluslararası alanda bu durumu dile getirmekten çekinmeyecek ve dünyayı bilgilendirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Medyaya Eleştiriler

İletişim Başkanı, İsrail'in uluslararası medyada gördüğü koşulsuz desteği de eleştirerek, "Uluslararası medya, bu durumu görmezden gelmekte ve Filistinlilerin savunmalarını dışlayıcı bir dil kullanmaktadır. Bu iki yüzlülüğü açığa çıkarmalıyız" dedi.

İsrail’in Yalanları Platformu

Altun, yeni oluşturulan "İsrail’in Yalanları Platformu" ile dezenformasyonu ifşa edeceğimizi vurguladı. "Bu platform, hakikatin sesi olacaktır ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirecektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "The Lies of Israel (İsrail'in Yalanları) Lansmanı ve Paneli"ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "The Lies of Israel (İsrail'in Yalanları) Lansmanı ve Paneli"ne katılarak konuşma yaptı.