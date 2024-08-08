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Türkiye – İtalya: Paris 2024 Olimpiyatları Yarı Finalinde Coşku Dolu Anlar

Bilecik'te düzenlenen dev ekran etkinliğinde Türkiye'nin yarı final maçı büyük bir heyecanla izlendi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:59
Türkiye – İtalya: Paris 2024 Olimpiyatları Yarı Finalinde Coşku Dolu Anlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Heyecanı

Türkiye A Milli Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde büyük bir heyecan yarattı.

Bilecik’te Dev Ekran Etkinliği

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekran ile karşılaşmayı izleyebilme imkanı sağlandı. Bu unutulmaz maç, büyük bir kalabalık tarafından yakından takip edildi.

Taraftarlar Coştu

Belediye görevlileri, karşılaşma için meydana gelen seyircilere Türk bayrağı dağıtarak, milli takımımıza olan desteklerini artırdı. Alanı dolduran taraftarlar, milli takım için alkış ve tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

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