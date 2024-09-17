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Türkiye İttifakı ve Ekonomi Üzerine Özgür Özel'in Açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye ittifakının değerlerini ve ekonomi sorunlarını Erdek'te gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:26
Türkiye İttifakı ve Ekonomi Üzerine Özgür Özel'in Açıklamaları

Özgür Özel, Erdek'te Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte, Türkiye'nin geleceği hakkında önemli mesajlar verdi. Özel, konuşmasında Türkiye ittifakının, 100 yıl önce ülkeyi işgalden kurtaranların mirasını sürdürdüğünü vurguladı.

Vergide Adalet ve Ekonomik Sorunlar

Özel, Türkiye ittifakı'nın herkesin yaşam biçimine saygı duyan, özgürlükleri savunan bir birliktelik olduğunu dile getirerek, vatandaşa hitap etti. Ülke ekonomisi hakkında yaptığı değerlendirmelerde ise, vergide adalet sağlamanın önemine dikkat çekti:

"İstanbul'dan Ankara'ya kadar vergide adalet için yürüyen emekçilerle birlikte hareket ettik. Artık sesimizi duyuramıyorsak, bu onların sorunu. Biz, yerel yönetimlerde iktidardayız ve Türkiye'nin birinci partisiyiz."

Birlikte Olmanın Önemi

Özel, erken seçim çağrısında bulunarak, eğitim ve hayat standartlarının giderek kötüleştiğine vurgu yaptı:

"Birlikte durursak, güçlü oluruz. Asla dağılmayacağız; ama daha kalabalık olmalıyız."

Konuşmasının devamında, geçmişteki başarıları hatırlatarak, gelecekte de aynı dayanışma ile hareket edeceklerini belirtti:

"Türkiye'yi bölmeye, bayrağı indirmeye kimse kalkışamaz. Biz, ülkenin birliği için var gücümüzle mücadele edeceğiz."

Türkiye İttifakının Değerleri

Özel, Türkiye ittifakının değerlerini şu sözlerle sıraladı:

"Kimsenin inancına, yaşam biçimine karışmayan, her bireyin özgürlüğünü savunan bir birliktelik kurduk. Yine başaracağız!"

Son olarak, Özgür Özel, katılımcılara Türkiye ittifakını büyütme çağrısında bulundu.

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