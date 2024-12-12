Türkiye-Japonya İlişkilerinin 100. Yılı: Tasarımda Kültürel İzlenimler Sergisi Açıldı

Türkiye-Japonya İlişkileri 100 Yaşında

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü çerçevesinde "Tasarımda Kültürel İzlenimler Sergisi" düzenledi.

Sergi Detayları

Serginin yürütücülüğünü üstlenen ETÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, etkinliği Türk Japon Vakfı'nda ziyaretçilere sundu. Burada, uluslararası fotoğraf ajansı Magnum Photos üyesi Richard Kalvar’ın Türkiye ve Japonya'dan birbirinden etkileyici fotoğrafları sergilendi.

Ayrıca etkinlik içerisinde origami atölyesi düzenlendi ve çeşitli söyleşilere ev sahipliği yapıldı. Sergide ayrıca üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinin yarattığı krigami, origami, kültürel afişler, seramikler, kartpostallar ve videolar gibi çeşitli çalışmalar yer aldı.

Önemli İsimler ve Katılımlar

TOBB ETÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zaliha İnci Karabacak, serginin Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği etkinlikleri arasında yer aldığını belirterek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun da sergiye katılım gösterdiğini ifade etti.

Karabacak, ayrıca sergi kapsamında çalışan öğrencilerin Japon kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve tasarım ve sanat eğitiminde kültürel projelerin rolünün ne denli önemli olduğunu vurguladı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü çerçevesinde "Tasarımda Kültürel İzlenimler Sergisi" düzenledi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü çerçevesinde "Tasarımda Kültürel İzlenimler Sergisi" düzenledi.