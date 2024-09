Türkiye Jokey Kulübü'nün 12. Resim Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Jokey Kulübü'nden Resim Yarışması

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen 'At, At Yarışı ve At Sevgisi' temalı resim yarışmasının ödül töreni ve sergi açılışı, Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi'nde gerçekleşti.

Yarışmaya Katılan Sanatçılar

Yarışmaya İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Elazığ ve Antalya gibi şehirlerden sanatçılar katıldı. Eserler, TJK yetkilileri, akademisyenler ve ressamlardan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Ödül Alan Eserler

Salih Çakar'ın 'Bir Tutam Anadolu' adlı eseri birincilik ödülünü kazandı. İkincilik ödülü Erman Gürcüm'ün 'Küheylan' eserine, üçüncülük ödülü ise Güldane Araz Ay'ın 'Sırlı Koşu' eserine verildi. Ayrıca, Duru Bozkurt'un 'Çoğullama' ve Derya Yılmaz'ın 'Zamanın İzleri' eserleri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Gelecek Projeler

TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, yarışmaya 514 eserin katıldığını belirtti. Gülerce, 'Bu proje ile sanatçılara destek vermek ve at sevgisini yaygınlaştırmak hedefimiz' diyerek sözlerine devam etti. Ayrıca, serginin Diyarbakır'dan başlayarak 10 farklı hipodromda sergileneceği ifade edildi.

Atın Kültürdeki Yeri

Ödül alan Prof. Dr. Güldane Araz Ay, at sevgisinin sanat eserine dönüşmesine olanak sağladığını belirtti ve atın Türk kültürü içindeki önemini vurguladı. 'Atla sevgi bağını hissetmek, uyumu yakalamak çok önemli' dedi.

Sergi, 5 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

