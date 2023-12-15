Türkiye Kamu Kuruluşlarında 'bulut sistem' uygulamasına geçiliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden elde ettiği bilgiye göre, "Türkiye Kamu Bulut Bilişim Stratejisi" oluşturulması için yapılan hazırlıklar devam ediyor.

Ofis tarafından yürütülen çalışmaların kapsamı, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonların katkılarıyla belirlendi. Stratejinin ana odak noktaları, bulut hizmetlerinin etkili ve güvenli bir biçimde sağlanması, bulut sistemine geçişin gerçekleştirilmesi ve iş gücü becerilerinin geliştirilmesi olarak saptandı.

Bu teknoloji ile yeni nesil teknolojilere daha düşük maliyetlerle ulaşılması, var olan dijital hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni dijital hizmetlerin hayata geçirilmesi de amaçlanıyor. Strateji, 2024 yılı başlarında resmen duyurulması bekleniyor.

Bulut teknolojilerinin sağladığı fırsatlardan yararlanmayı hedefleyen strateji, bilgi teknolojileri alanında gereksiz yatırımları, boşa giden kapasiteyi ve kamu bütçesindeki israfı azaltmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin 2024 yılında "bulut sistemi"ne aktarılması için çalışmalar ivme kazanacak.





Bulut sistemine geçiş sürecinde, veri ve siber güvenlik konuları da göz önünde bulunduruldu. Bu doğrultuda, bulut hizmet sağlayıcılarının kalite, standardizasyon ve güvenlik gibi uygunluk göstermesi gereken kriterlere sahip olmasını sağlayacak uluslararası düzeyde tanınmış bir belgelendirme ve yetkilendirme sistemi oluşturulacak. Bunun yanı sıra, ulusal güvenlik, istihbarat ve asayiş hizmetleriyle ilgili olmayan kamu kurumları, kendi bilgi teknoloji altyapılarına yatırım yapmayacak ve bu tür ihtiyaçlarını ticari bulut bilişim hizmet sağlayıcılarından karşılayacak.

Bulut Bilişim Göç Yol Rehberi Hazırlanacak

Bulut sistemine geçiş sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirgemek için "Bulut Bilişim Göç Yol Rehberi" hazırlanacak. Kamu kurumları, bulut bilişim kullanımıyla ilgili bilgi teknolojileri varlık envanterleri oluşturacak ve bu verileri değerlendirerek ayrıntılı planlar yapacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulut bilişimine ilişkin personelin görevleri ve gereken yetkinlikler belirlenecek, bulut bilişim alanında kurumsal kapasite ve iş gücü becerileri de artırılacak.

Bulut sistemlerinin kullanımı sayesinde kamu kurumlarında gerçekleşecek dönüşüm, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanımını kolaylaştıracak ve bu durum kamu hizmetlerinin dönüşümüne katkı sağlayacak.