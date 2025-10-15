Türkiye Kamu-Sen'den Memur ve Emekliye 'Ek Zam' ve 'Refah Payı' Talebi

Türkiye Kamu-Sen, TBMM önünde toplanarak memur ve emeklilere ek zam, refah payı ve statü adaleti talep etti.

TBMM Önündeki Eylem ve Bütçe Uyarısı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TBMM önünde düzenlenen basın açıklamasında memur ve emeklilere ek zam ve refah payı verilmesini talep etti.

Kahveci, sendika üyelerinin bütçeden kamu çalışanlarının hak ettiği payı almak için toplandığını belirterek, "Kamu çalışanlarına ek zam verilsin. Maaşlara refah payı eklensin, kaybolan alım gücü mutlaka telafi edilsin, statü adaletsizliğine son verilsin." dedi.

TBMM'de cuma günü 2026 yılı bütçesinin görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Kahveci, "Ama o bütçede memur, emekli, alın teri yok. Var olan rakamlar, hedeflerin ve hayallerin ardına gizlenmiş bir adaletsizliktir." ifadelerini kullandı.

Kahveci, kamunun kendi alacağını koruduğu kadar memurun hakkını da koruması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Kamu, alacaklarına uygulayacağı oranları kamuoyuyla paylaşacak. Biz istiyoruz ki bizden alacaklarınıza uygulamış olduğunuz oranı memurlarımıza ve emeklilerimize de uygulayın. Kamu çalışanlarına ek zam verilsin. Maaşlara refah payı eklensin, kaybolan alım gücü mutlaka telafi edilsin, statü adaletsizliğine son verilsin."

Talep Özeti: Ek zam, maaşlara refah payı, kaybolan alım gücünün telafisi ve statü adaletsizliğinin giderilmesi.

