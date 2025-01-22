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Türkiye Kara Yollarında Dikkat Gerektiren Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarındaki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması önem taşıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 08:44
Türkiye Kara Yollarında Dikkat Gerektiren Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, önemli kesimlerde çeşitli düzenlemeler yapılıyor.

Anadolu Otoyolu Çalışmaları

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 3-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara yönünde 24 Ocak'a kadar 00.00-17.00 saatlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Ulaşım

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerindeki (Aydın-İzmir istikameti) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer istikametten gidiş-geliş biçiminde sürdürülüyor.

Şile Yolu'ndaki Tek Şeritli Ulaşım

Kurtköy-Şile yolunun 53-54. kilometrelerinde yaya üst geçidi imalatı dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Antalya-Serik-Manavgat Yolunda Dönüş Yönlendirmesi

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerinde, Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle kuzey ve güney bağlantılardan ana yola çıkışlar trafik nedeniyle kapatılmış, sürücüler belediye imar yollarına yönlendiriliyor.

Diğer Önemli Çalışmalar

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Balıkesir-Dursunbey yolunun 50-64. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Kayseri-Niğde yolunun 35-37. kilometrelerinde, Gümüşler Kavşağı'ndaki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım yan yollardan gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde heyelan, Ladik-Taşova yolunun 15-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve İslahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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