Türkiye Kara Yollarında Güncel Durum Raporu

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Özellikle bu kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması önem taşıyor.

Önemli Gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde Anadolu Otoyolu'nda Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında tünel portal yapısını uzatma ve viyadük genleşme derzleri yenileme çalışmaları yapıldığını bildirdi. Sürücüler bu sebeple Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilip Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola gidebilecekler.

Gösterim ve Kapatmalar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kedi yolu söküm çalışmaları nedendiyle, her hafta cuma ve pazar günleri haricinde 22.00-06.00 saatleri arasında sağdan iki şerit Ankara istikametinde kapalı olacak.

Gaziantep çevre yolunun Burç mevkisinde altgeçit köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolu üzerindeki 82-86. kilometre aralığında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir.

Darende-Malatya yolunda ise 40-43. kilometre arasındaki çalışmalardan dolayı ulaşım kontrollü devam etmektedir.

Artvin Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde yapılacak tünel ve drenaj sistemleri bakım çalışmaları nedeniyle saat 17.30'a kadar tek şeritten geçiş izni verilmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Alanya-Gazipaşa yolunun 36-39. kilometrelerinde, Erzincan-Demirözü yolunun 3-18. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları sürüyor. Bu noktada sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması hayati önem taşıyor.

Mekece-Pamukova-Sakarya yolunun 11-13. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle Doğançay mevkisi-Sapanca istikameti trafiğe kapatıldı, bu nedenle ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Son olarak, Abana-Bozkurt-Devrekani yolunun 2-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu alanlarda da sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.