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Türkiye Kara Yollarındaki Güncel Durum: Trafik İşaretlerine Uymak Şart

Karayollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. İşte yol durumu hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 08:23
Türkiye Kara Yollarındaki Güncel Durum: Trafik İşaretlerine Uymak Şart

Kara Yollarında Güncel Çalışma Bilgileri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uyulması bekleniyor.

Çalışmalardan Etkilenen Yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre;

  • Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4. kilometresindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım, Aydın istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
  • Ankara-Kırıkkale Yolu'nun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları yüzünden ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.
  • Didim Ayrımı-Milas Yolu'ndaki 14-18. kilometreler arasında yapılan üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
  • Tekirdağ-Muratlı Yolu'nun 18-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek istikametten çift yönlü gerçekleştiriliyor.
  • Kızılkaya-Korkuteli Yolu'nun 19-26. kilometrelerinde toprak dolgu ve sanat yapısı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
  • Diyarbakır-Silvan Yolu'nun 60-62. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
  • İnebolu-Abana-Çatalzeytin Yolu'ndaki 7-8. kilometreler arasındaki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
  • Beyşehir-Isparta Yolu'nun 25-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
  • Trabzon-Rize Yolu'nun 43. kilometresinde bulunan Çamburnu Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
  • Kırşehir-Kırıkkale Yolu'nun 69-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Dikkatli olmanın ve belirtilen yollarda hız limitlerine riayet etmenin hayati önem taşıdığı bu süreçte, sürücülerin güvenli sürüş için gerekli önlemleri alması gerekiyor.

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