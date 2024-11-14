Türkiye-Katar İlişkileri: 9 Yeni Anlaşma İmzalanıyor

Türkiye-Katar İlişkileri Güçleniyor

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma imzalanacağını duyurdu. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da derinleşeceğinin sinyallerini veriyor.

10. Toplantıda Tarihi Anlaşmalar

Büyükelçi Göksu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 10. Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında önemli adımlar atılacağını belirtti. Göksu, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi 2014 yılında en üst düzeyde işbirliği sağlamak amacıyla kuruldu. Bu komite ile siyaset, ekonomi, ticaret gibi birçok alanda işbirliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

5 Kat Artan Ticaret Hacmi

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda beş kat arttığını aktaran Göksu, Katar'da binin üzerinde Türk şirketi ve Türkiye’de yaklaşık 200 Katarlı şirketin faaliyet gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Katar’ın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırımların da önemli ölçüde arttığını vurguladı.

Büyük İnşaat Projeleri ve Savunma İşbirliği

Türk inşaat şirketlerinin Katar'da gerçekleştirdiği projelerin değeri 20,16 milyar dolara ulaştı. Göksu, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı içerisinde hava ve deniz unsurlarının oluşturulmuş olduğuna da dikkat çekti.

Kültürel ve Eğitsel İşbirlikleri

Katarlı turistlerin Türkiye’deki sayısının sadece 2023 yılında 70 bini aştığını belirten Göksu, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin ve Maarif Vakfı’nın da iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendiren önemli adımlar olduğuna vurgu yaptı.

Bölgesel Güvenlik ve Barış Çabaları

Büyükelçi Göksu ayrıca, Türkiye ve Katar’ın bölgesel barış ve güvenlik konusundaki çabalarına değinerek, Filistin meselesinin çözümündeki tutumlarını yine ön plana çıkardı. İki ülkenin, krizlerin çözümünde diyalog ve uzlaşı yönünde aktif katkılarda bulunduğunu belirtti.

Stratejik İlişkilerin Derinleştirilmesi

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nde yapılan toplantılarda, ticaretin artırılması, ortak yatırımların teşvik edilmesi ile savunma, enerji ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki işbirliklerinin geliştirilmesi konularına da odaklanılacağı ifade edildi. Göksu, Türkiye ve Katar’ın karşılıklı dayanışma modelinin insanlık için önemli olduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.