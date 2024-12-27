Türkiye, Kazakistan'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenleri Andı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım ve büyükelçilik çalışanları, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle yaşamını yitiren yolcuları andı.

Kıvılcım ve büyükelçilik çalışanları, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nı ziyaret ederek, kazada hayatını kaybedenlerin anısına havalimanında kurulan panonun önüne çelenk bıraktı. Burada dua eden Kıvılcım, ayrıca bir anı defterini de imzaladı.

Azerbaycan Uçağının Kazakistan'da Düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık’ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan toplam 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Uçağın düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtulmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddialarını doğrulamıştı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım ve büyükelçilik çalışanları, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle yaşamını yitiren yolcuları andı. Müsteşar Kıvılcım, olayda yaşamını yitirenlerin anısına havalimanında kurulan panonun önüne çelenk bıraktı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Gülçin Zeynep Kıvılcım ve büyükelçilik çalışanları, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle yaşamını yitiren yolcuları andı. Müsteşar Kıvılcım, olayda yaşamını yitirenlerin anısına havalimanında kurulan panonun önüne çelenk bıraktı.