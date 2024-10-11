Türkiye, KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti

Türkiye'nin KFOR Komutası İtalya'ya Devredildi

Türkiye, 10 Ekim 2023 tarihinde ilk kez üstlendiği NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Törende Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakan Albin Kurti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto gibi önemli isimler yer aldı.

Törende Duygusal Anlar

Tören, başkent Priştine'deki KFOR karargahında gerçekleştirildi ve Türkiye ile İtalya'nın milli marşlarının çalınmasıyla başladı. KFOR'un yeni komutanı Enrico Barduani, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan görevi devraldı.

Konuşmalar ve Vurgular

Cumhurbaşkanı Osmani, KFOR ile iş birliğine devam ederek Kosova'da güvenli ve barışçıl bir ortam sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizdi. Ulutaş, Kosova'nın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmek için kararlı ve yapıcı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Ulutaş, "Türk Tümgeneral olarak, ulusumun barışı koruma konusundaki bağlılığına ve Kosova'daki NATO misyonuna verdiği desteğe gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Komutan Barduani'nin Mesajı

KFOR'un yeni lideri Barduani, görev süresince tüm topluluklar için güvenli bir ortam oluşturmayı devam ettireceğini belirtirken, "Birlik olmadan barış misyonumuzu gerçekleştiremeyiz" dedi.

KFOR'un Tarihçesi

KFOR, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı ile 12 Haziran 1999 tarihinde Kosova'da göreve başlamış ve günümüzde 29 ülkeden yaklaşık 4,500 askeri personeli bulundurmaktadır. Türkiye ise 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapmakta ve 10 Ekim 2023 itibarıyla komutayı devralmıştı.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti. Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan (solda) İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.