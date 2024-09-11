Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması Yatırımları Artıracak

Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması Yatırımları Hareketlendirecek

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, kısa süre içinde imzalanması öngörülen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yeni yatırımlar için önemli bir fırsat sunacağını ifade etti.

Kuveyt ile Ekonomik İlişkilerin Derinleşmesi

Büyükelçi Sönmez, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile artan ikili ilişkilerini ve işbirliği alanlarını Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada değerlendirdi. Anlaşmanın, iki ülke arasında yeni yatırımların kapısını aralayacağını vurguladı.

STA ile ilgili müzakerelerin çok sayıda alanı kapsayarak devam ettiğini belirten Sönmez, "Bu anlaşma, Türkiye ve Kuveyt merkezli şirketler için yeni iş imkanları yaratacak," dedi.

Ticaret Hacmi ve Beklentiler

2023 yılı itibarıyla Türkiye-KİK arasında yıllık ticaret hacminin 31,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Sönmez, STA'nın karşılıklı ticarette önemli bir artış sağlamasını beklediklerini ifade etti. 2002 yılında 2,1 milyar dolarlık ticaret hacmi, yıllar içinde büyük bir ivme kazandı.

Gelecek İçin Umut Verici Projeler

Anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yeni ekonomik işbirliği fırsatlarının ortaya çıkacağını belirten Sönmez, Türkiye-Kuveyt diplomatik ilişkilerinin 60 yılı geride bıraktığını ve iki ülke arasındaki bağların güçlü olduğunu vurguladı.

Kuveyt'in Türkiye için önemli bir ekonomik ortak olduğunu ve Türk inşaat firmalarının Kuveyt'te büyük projeleri hayata geçirdiğini aktaran Sönmez, "Türk müteahhitler, Kuveyt'te 50 projeyi tamamlayarak 9,2 milyar dolar değerinde yatırımlar gerçekleştirdi," dedi.

Savunma ve Turizm Alanında İşbirliği

Ticaretin yanı sıra savunma sanayi alanında da işbirliği olduğunu bildiren Sönmez, Kuveyt'in Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını satın aldığını, bunun da iki ülkenin savunma alanındaki güçlü işbirliğini gösterdiğini söyledi. Ayrıca, Kuveyt'ten Türkiye'ye 2023 yılında yaklaşık 400 bin turistin geldiğini belirtti.