DOLAR
33,99 0,17%
EURO
37,47 0,04%
ALTIN
2.742,5 0,38%
BITCOIN
1.898.105,02 3,14%

Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması Yatırımları Artıracak

Büyükelçi Tuba Nur Sönmez, Türkiye-KİK STA'sının yeni ekonomik fırsatlar yaratacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:44
Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması Yatırımları Artıracak

Türkiye-KİK Serbest Ticaret Anlaşması Yatırımları Hareketlendirecek

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, kısa süre içinde imzalanması öngörülen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yeni yatırımlar için önemli bir fırsat sunacağını ifade etti.

Kuveyt ile Ekonomik İlişkilerin Derinleşmesi

Büyükelçi Sönmez, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile artan ikili ilişkilerini ve işbirliği alanlarını Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya yaptığı açıklamada değerlendirdi. Anlaşmanın, iki ülke arasında yeni yatırımların kapısını aralayacağını vurguladı.

STA ile ilgili müzakerelerin çok sayıda alanı kapsayarak devam ettiğini belirten Sönmez, "Bu anlaşma, Türkiye ve Kuveyt merkezli şirketler için yeni iş imkanları yaratacak," dedi.

Ticaret Hacmi ve Beklentiler

2023 yılı itibarıyla Türkiye-KİK arasında yıllık ticaret hacminin 31,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Sönmez, STA'nın karşılıklı ticarette önemli bir artış sağlamasını beklediklerini ifade etti. 2002 yılında 2,1 milyar dolarlık ticaret hacmi, yıllar içinde büyük bir ivme kazandı.

Gelecek İçin Umut Verici Projeler

Anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında yeni ekonomik işbirliği fırsatlarının ortaya çıkacağını belirten Sönmez, Türkiye-Kuveyt diplomatik ilişkilerinin 60 yılı geride bıraktığını ve iki ülke arasındaki bağların güçlü olduğunu vurguladı.

Kuveyt'in Türkiye için önemli bir ekonomik ortak olduğunu ve Türk inşaat firmalarının Kuveyt'te büyük projeleri hayata geçirdiğini aktaran Sönmez, "Türk müteahhitler, Kuveyt'te 50 projeyi tamamlayarak 9,2 milyar dolar değerinde yatırımlar gerçekleştirdi," dedi.

Savunma ve Turizm Alanında İşbirliği

Ticaretin yanı sıra savunma sanayi alanında da işbirliği olduğunu bildiren Sönmez, Kuveyt'in Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını satın aldığını, bunun da iki ülkenin savunma alanındaki güçlü işbirliğini gösterdiğini söyledi. Ayrıca, Kuveyt'ten Türkiye'ye 2023 yılında yaklaşık 400 bin turistin geldiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Çarşamba Havalimanı 2023 Yolcu Sayısında Rekor Kırdı
2
Tekirdağ'da Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
4
Alanya'da Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
5
Katar'dan Uluslararası Topluma Cesaretli Olma Çağrısı
6
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Açıklaması
7
Gazze'de 341 Gündür Süren Saldırılarda Can Kaybı 41 Bin 84'e Ulaştı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor