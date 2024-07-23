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Türkiye, KKTC'nin Egemen Eşitliğini Savunmakta İrade Gösteriyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için diplomatik çabaların devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:00
Türkiye, KKTC'nin Egemen Eşitliğini Savunmakta İrade Gösteriyor

Türkiye'nin KKTC'ye Desteği Sürecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nuri Kurtulmuş, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası platformlarda egemen eşitliğinin korunacağına dair kararlılığını vurguladı.

Diplomatik Mücadele Vurgusu

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Türkiye, KKTC'nin tam manasıyla tanınabilmesi için diplomatik mücadelesini sürdürecektir" ifadesini kullandı. Bu statement, Türkiye'nin Kıbrıs politikası açısından kritik bir aşama olduğunu gösteriyor.

KKTC'nin uluslararası alanda daha fazla tanınması amacıyla atılacak adımlar ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutuyor.

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