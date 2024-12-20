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Türkiye, KKTC'ye İlaç ve Tıbbi Malzeme Hibe Etti

Türkiye, KKTC'ye 14 ton ilaç ve tıbbi malzeme hibe etti. İlk kısmı Ercan Havalimanı'na ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:59
Türkiye, KKTC'ye İlaç ve Tıbbi Malzeme Hibe Etti

Türkiye'den KKTC'ye İlaç Hibesinin İlk Sevkiyatı Tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 14 tondan fazla ilaç ve sağlık malzemesinin ilk kısmını gönderdi. Hibe edilen malzemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçakla Ercan Havalimanı'na ulaştırıldı.

Önemli İlaçlar KKTC'ye Ulaştı

Havalimanında, KKTC Sağlık Bakanlığı Müdürü Ergin Tertemiz tarafından teslim alınan ilaçların arasında onkoloji, dikkat eksikliği, MS, diyaliz, epilepsi, diyabet ve solunum sistemi ilaçları gibi önemli tıbbi ürünler yer alıyor. Ayrıca yoğun bakım için antibiyotikler, oftalmik solüsyonlar ve kardiyovasküler ilaçların da bulunduğu bildirildi.

İkinci Sevkiyat Yolda

İlaç sevkiyatının ikinci bölümünün akşam saatlerinde yine TSK’ya ait kargo uçağıyla Ercan Havalimanı’na ulaşacağı belirtildi. Tertemiz, 2024 yılında hiçbir hastaya ilaç sıkıntısı yaşatmamak adına yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanından Teşekkür

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye'den gelen yardımın kendileri için büyük bir destek olduğunu dile getirerek, "Türkiye'den hibe olarak gelen ilaçlar elimize ulaştı, teşekkürler Türkiye'm" şeklinde konuştu. Ayrıca, ilaçların dağıtım sürecinin en hızlı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Sevkiyatın tamamlanmasıyla, KKTC'de hissedilen ilaç eksikliğinin büyük ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

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