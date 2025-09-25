Türkiye kuantum teknolojilerine yatırımlarını sürdürüyor

ComPro Grup Başkanı Abdurrahman Keklik, Türkiye'nin kuantum teknolojisinde kendi çözümlerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı; ortak laboratuvar ve kamu işbirlikleri yolda.

ComPro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik: "Kendi kuantum teknolojinize sahip olamazsanız kuantum esaretine maruz kalırsınız"

ABDULKADİR GÜNYOL - ComPro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuantum teknolojilerinin dünyadaki etkisinin giderek arttığını ve bu etkinin büyük şirketlerin yatırımlarına da yansıdığını belirtti.

Keklik, "Biz de geçen seneden beri ülkemizde bu inisiyatifimizin daha da gelişebilmesi için önemli bir yol aldık. Türkiye'nin kendi teknolojisine sahip olabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Çok kısa bir süre içerisinde de umut ediyorum ki kamuoyuyla da paylaşma imkanımız olacak" dedi.

Keklik, Türkiye'nin bu alanda kendi teknoloji altyapısına sahip olmasının önemine dikkat çekerek, bilim ve teknoloji kurullarının oluşturulduğunu ve yakında önemli bir üniversiteyle ortak laboratuvar kuracaklarını söyledi. Ayrıca devletin önemli kurumlarıyla işbirliği içinde ilerlediklerini kaydetti.

Kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarların çözemeyeceği problemlere çözüm sunduğunu vurgulayan Keklik, bu bilgisayarların uzun sürede çözülebilecek problemleri kısa sürede çözmeye olanak tanıdığını ifade etti.

"10 sene sonra dünya başka bir yer olacak"

Keklik, kuantum teknolojisinin geniş bir yelpazede her alana etkide bulunacak kapasitede olduğunu belirterek, "Siz belki doktorunuzdayken orada size özel ilaç üretilebilecek. Herkese çok uzak gibi geliyor ama değil. 10 sene sonra dünya başka bir yer olacak. Kendi kuantum teknolojinize sahip olamazsanız kuantum esaretine maruz kalırsınız. Bu anlamda da nükleer enerji ve nükleer teknolojilerdeki üstünlük neyse kuantum teknolojilerindeki üstünlük de yarın o olacak" diye konuştu.

