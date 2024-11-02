Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya Etkinlikleri Başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin katılımcı sayısıyla dünyadaki en büyük festival konumuna ulaştığını belirtti. Ersoy, festivalle şehirleri marka haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri, Antalya'da başladı. Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında, festivalin önemli rotalarından birinin Antalya olduğunu vurguladı.

Antalya'nın Turizm Başkenti Olması

Ersoy, Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, hem de dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, kentin kültürel mirasına sahip çıkma çabalarını dile getirdi. "Antalya'nın tarihinin ve kültürel değerlerinin daha görünür ve erişilebilir hale gelmesi için çalışıyoruz," dedi.

Kültürel ve Sanatsal Zenginlik

Festivalin, ülkenin kültür sanat değerlerini uluslararası sanatçılarla bir araya getirdiğini belirten Ersoy, "Bu yıl 7 bölgede ve 16 şehirde gerçekleşen festival, Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul edildi," şeklinde konuştu.

Etkinlik Programı

Antalya'nın 9 gün boyunca konserler, sergiler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını duyuran Ersoy, festivalin 77 farklı noktada 285 etkinlik ile gerçekleştirileceğini belirtti. Konyaaltı Beach Park'ta ana sahne kurulacak ve çocuklar için özel etkinlik alanları oluşturulacak.

Bakan Ersoy, Antalya'nın gastronomik zenginliklerinin de festivalde ön planda olacağını belirterek, "Festival Lezzet Durağı" olarak seçilen 13 farklı noktada çeşitli lezzetlerin sunulacağını ifade etti. Ayrıca, Filistin topraklarında yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla Naci El Ali tarafından hazırlanan "Hanzala" sergisi de festival kapsamındaki etkinliklerde yer alacak.

Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi yetkilileri gibi önemli isimler tanıtımda yer aldılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinlikler başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), Antalya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlediği basın tanıtımında konuşma yaptı. Tanıtımda, Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy (sağ 2), Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda), Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk (sol 2), Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi (solda) da hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinlikler başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), Antalya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlediği basın tanıtımında konuşma yaptı. Tanıtımda, Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy (sağ 2), Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda), Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk (sol 2), Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi (solda) da hazır bulundu.