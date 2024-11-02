DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.040,23 -0,34%

Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya Etkinlikleri Başladı

Kültür Yolu Festivali, Antalya'da 9 gün sürecek etkinliklerle başladı ve dünya çapında önemli bir organizasyon haline geldi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:31
Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya Etkinlikleri Başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya Etkinlikleri Başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin katılımcı sayısıyla dünyadaki en büyük festival konumuna ulaştığını belirtti. Ersoy, festivalle şehirleri marka haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri, Antalya'da başladı. Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısında, festivalin önemli rotalarından birinin Antalya olduğunu vurguladı.

Antalya'nın Turizm Başkenti Olması

Ersoy, Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, hem de dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, kentin kültürel mirasına sahip çıkma çabalarını dile getirdi. "Antalya'nın tarihinin ve kültürel değerlerinin daha görünür ve erişilebilir hale gelmesi için çalışıyoruz," dedi.

Kültürel ve Sanatsal Zenginlik

Festivalin, ülkenin kültür sanat değerlerini uluslararası sanatçılarla bir araya getirdiğini belirten Ersoy, "Bu yıl 7 bölgede ve 16 şehirde gerçekleşen festival, Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul edildi," şeklinde konuştu.

Etkinlik Programı

Antalya'nın 9 gün boyunca konserler, sergiler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını duyuran Ersoy, festivalin 77 farklı noktada 285 etkinlik ile gerçekleştirileceğini belirtti. Konyaaltı Beach Park'ta ana sahne kurulacak ve çocuklar için özel etkinlik alanları oluşturulacak.

Bakan Ersoy, Antalya'nın gastronomik zenginliklerinin de festivalde ön planda olacağını belirterek, "Festival Lezzet Durağı" olarak seçilen 13 farklı noktada çeşitli lezzetlerin sunulacağını ifade etti. Ayrıca, Filistin topraklarında yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla Naci El Ali tarafından hazırlanan "Hanzala" sergisi de festival kapsamındaki etkinliklerde yer alacak.

Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi yetkilileri gibi önemli isimler tanıtımda yer aldılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinlikler başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), Antalya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlediği basın tanıtımında konuşma yaptı. Tanıtımda, Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy (sağ 2), Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda), Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk (sol 2), Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi (solda) da hazır bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinlikler başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), Antalya Arkeoloji Müzesi'nde düzenlediği basın tanıtımında konuşma yaptı. Tanıtımda, Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy (sağ 2), Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı (sağda), Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk (sol 2), Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi (solda) da hazır bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Erbakan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Açıklamaları
2
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024 Liberal Düşünce Kongresi'nde Eğitim Politikasını Anlattı
3
Samsun'da Sahte Kiralık Ev İlanı ile Dolandırıcılık Operasyonu
4
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
5
Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya Etkinlikleri Başladı
6
Lübnanlıların ABD Seçimlerine Dair Umutları ve Endişeleri
7
Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Stratejik İstişareler Gerçekleştirdi

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi