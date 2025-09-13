Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de: Konser, Söyleşi, Yarışma

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri etabında konserler, söyleşiler ve yarışmalar sürüyor; cezaevine konser, Dijital Kültür Söyleşileri ve 'Sen de Söyle' finali öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:56
Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de konser, söyleşi ve yarışmalarla devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalinin Kayseri durağı, konserler, söyleşiler, atölyeler ve yarışmalarla sürüyor. Programın yedinci gününde şehrin farklı mekanlarında kültür ve sanat buluşmaları gerçekleştirildi.

Cezaevine sanat: Mahkumlara moral konseri

Programın yedinci gününde, ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkumlara sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

Konserlerde nostalji ve türkü akşamları

Sanatçı Cemil Sağyaşar, "Unutulmayan Şarkılar" konseriyle Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesinde dinleyicilere nostalji dolu bir gece yaşattı. Şükriye Tutkun, "Yüzyılın Türküleri" performansıyla Kadir Has Kongre Merkezinde türkü severlerle buluştu. Umut Mürare ise Kayseri YİKOB Konferans Salonunda seslendirdiği ezgilerle dinleyicilerin gönüllerine dokundu.

Söyleşi: Dijitalleşmenin kültüre etkisi

Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen "Dijital Kültür Söyleşileri"nde dijitalleşmenin kültürel yaşama etkileri masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Nuriye Çakmak Çelik'in yaptığı söyleşide Altay Cem Meriç ve Fikret Çetin dijital çağın toplumsal dönüşümlerine dair görüşlerini paylaştı.

Atölye, mobil sinema ve çocuk etkinlikleri

Bir otelde düzenlenen iğne oyası atölyesinde katılımcılar el işçiliğinin inceliklerini öğrendi. Festivalin mobil sinema tırı, Özvatan ilçesinde vatandaşlara açık hava sineması keyfi yaşattı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde kurulan Çocuk Köyü'nün minik misafirleri pandomim gösterisi ile "Mirket iş başında" çocuk oyununu izledi.

Yarışma heyecanı: 'Sen de Söyle' finali

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Sen de Söyle" kabininde şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilecek iki finalist, bugün düzenlenecek Soner Sarıkabadayı konseri öncesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Ana Sahne'deki finalde on binlerce kişinin önünde sahne alacak. Vatandaşlar, canlı halk oylamasıyla kendi yıldızını kendisi seçecek.

Kayseri etabındaki program, farklı yaş ve kesimlerden katılımcıları bir araya getirerek festivalin amaçlanan kültürel erişim ve katılım hedeflerini güçlendiriyor.

