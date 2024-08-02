Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organize ettiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl 16 şehirde sanatseverlerle buluşuyor. Sanat, kültür ve tarihi bir araya getiren bu festivallerin, önümüzdeki yıl ise 20 farklı şehre yayılması planlanıyor.

İlk Durak: Adana

Festivalin 2023 rotası, Adana’sının 12. kez düzenlenen “Nisan’da Adana’da” sloganıyla tanıtılan Portakal Çiçeği Karnavalı ile başladı. Karnaval, 13-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Şanlıurfa ve Bursa'da Kültürel Etkinlikler

Ardından Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, 25 Mayıs - 2 Haziran arasında tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtmak amacıyla düzenlendi. Bursa ise, 1-9 Haziran tarihlerinde Bursa Kültür Yolu Festivaline ev sahipliği yaptı. Burada, Filistin mücadelesine adanan “Hanzala” sergisi büyük ilgi gördü.

Samsun'dan Trabzon'a

Samsun'da 8-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen festivalde, 600 farklı etkinlik sanatseverlerle buluştu. Trabzon Kültür Yolu Festivali ise 22-30 Haziran’da, 2 milyondan fazla ziyaretçi çekti.

Van'da İlk Defa

Van Kültür Yolu Festivali, 29 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde düzenlendi ve 500’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildi.

Nevşehir ve Erzurum'da Festivaller

Nevşehir’deki festival ise 11 Ağustos’a kadar devam edecek. Erzurum Kültür Yolu Festivali ise 17-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çanakkale'den Gaziantep'e

Çanakkale'nin Troya Kültür Yolu Festivali, 31 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Gaziantep'de GastroANTEP Kültür Yolu Festivali ise 14-22 Eylül arasında düzenlenecek.

Başkentten İstanbul'a Kültürel Etkinlikler

Ankara’da Başkent Kültür Yolu Festivali, 21-29 Eylül tarihlerinde yapılacak. İstanbul’da ise Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 28 Eylül - 6 Ekim arasında uluslararası etkinliklerle dikkat çekecek.

Son Durak: Antalya

Festival, 2-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Antalya Kültür Yolu Festivali ile sona erecek. Renkli etkinliklerle dolu bu festival, kültür ve sanatı bir araya getirecek.