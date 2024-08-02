Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Bu Yıl 16 Şehirde Sanatseverlerle Buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festival, 16 şehirde yüzlerce sanatsal etkinlik sunuyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 13:58
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Bu Yıl 16 Şehirde Sanatseverlerle Buluşuyor

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın organize ettiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl 16 şehirde sanatseverlerle buluşuyor. Sanat, kültür ve tarihi bir araya getiren bu festivallerin, önümüzdeki yıl ise 20 farklı şehre yayılması planlanıyor.

İlk Durak: Adana

Festivalin 2023 rotası, Adana’sının 12. kez düzenlenen “Nisan’da Adana’da” sloganıyla tanıtılan Portakal Çiçeği Karnavalı ile başladı. Karnaval, 13-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Şanlıurfa ve Bursa'da Kültürel Etkinlikler

Ardından Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, 25 Mayıs - 2 Haziran arasında tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtmak amacıyla düzenlendi. Bursa ise, 1-9 Haziran tarihlerinde Bursa Kültür Yolu Festivaline ev sahipliği yaptı. Burada, Filistin mücadelesine adanan “Hanzala” sergisi büyük ilgi gördü.

Samsun'dan Trabzon'a

Samsun'da 8-16 Haziran tarihlerinde düzenlenen festivalde, 600 farklı etkinlik sanatseverlerle buluştu. Trabzon Kültür Yolu Festivali ise 22-30 Haziran’da, 2 milyondan fazla ziyaretçi çekti.

Van'da İlk Defa

Van Kültür Yolu Festivali, 29 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde düzenlendi ve 500’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildi.

Nevşehir ve Erzurum'da Festivaller

Nevşehir’deki festival ise 11 Ağustos’a kadar devam edecek. Erzurum Kültür Yolu Festivali ise 17-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çanakkale'den Gaziantep'e

Çanakkale'nin Troya Kültür Yolu Festivali, 31 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak. Gaziantep'de GastroANTEP Kültür Yolu Festivali ise 14-22 Eylül arasında düzenlenecek.

Başkentten İstanbul'a Kültürel Etkinlikler

Ankara’da Başkent Kültür Yolu Festivali, 21-29 Eylül tarihlerinde yapılacak. İstanbul’da ise Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 28 Eylül - 6 Ekim arasında uluslararası etkinliklerle dikkat çekecek.

Son Durak: Antalya

Festival, 2-10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Antalya Kültür Yolu Festivali ile sona erecek. Renkli etkinliklerle dolu bu festival, kültür ve sanatı bir araya getirecek.

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Telefon faturası desteği onayı! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir