Türkiye Kumar Raporu: Kumar Başlama Yaşı 15’e Düştü, Gençler En Riskli Grup

Yeşilay 'Türkiye Kumar Raporu'nu Açıkladı: Kumar Başlama Yaşı 15

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde sunulan 'Türkiye Kumar Raporu', kumar ve sanal kumar bağımlılığının hızla arttığını ortaya koydu. Raporda, kumara başlama yaşının 15'e düştüğü ve Türkiye'de 15 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinin hayatında en az bir kez kumar oynadığı vurgulandı.

Raporun Öne Çıkan Bulguları

Yeşilay araştırması, gençlerin en riskli grup olduğunu ve çevrim içi kumarın hızla yayılan, güçlü bir bağımlılık potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Raporda ayrıca kumarın aile yapısı, ekonomik durum ve psikolojik bütünlük üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığına dikkat çekildi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in Değerlendirmesi

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılığın insan ve toplum için en ağır sorunlardan biri olduğunu belirterek, kuruluşun tarihsel kökenine değindi. Dinç, 'Yeşilay, 1920 yılında İstanbul işgal altındayken, işgal güçlerinin gençleri bağımlılığa bulaştırmasına tepki olarak kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuydu' hatırlatmasını yaptı.

Dinç, çalışmanın ilk kapsamlı ürünü olan raporu sunmanın önemine vurgu yaparak, yasa dışı kumarla mücadele için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çok sayıda bakanlığın ve Yeşilay'ın bir yıldır bir araya geldiğini aktardı. Dinç, 'Yasal kumar da yasa dışı kumar gibi insanımızı tehdit ediyor. Yasa dışı kumar bağımlılık yapıyorken yasal kumar da bağımlılık yapıyor' diyerek yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk: Suça Bulaşma Riski Önemli

Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk, kumar bağımlılığının küresel bir sorun haline geldiğini ifade ederek, kumarın birey ve aile yaşamına ciddi zararlar verdiğini söyledi. Şentürk, kumarın 'gösterişli tüketimin normu' haline geldiğini ve aile içi şiddet, boşanma ve intiharlar gibi çok boyutlu sonuçlara yol açtığını belirtti.

Şentürk ayrıca, 'yasal olandan yasa dışına doğru geçiş' sürecine dikkat çekerek, kumar bağımlılığının doğrudan suça bulaşma riskini beraberinde getirdiğini vurguladı.

Doç. Dr. Merih Altıntaş: Çevrim İçi Kumar Hızla Bağımlılık Yaratıyor

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, çevrim içi kumarın diğer türlere göre çok daha hızlı ve acımasızca bağımlılık oluşturduğunu, mekanizma ve sonuçlarının davranışsal bağımlılık niteliğinde olduğunu söyledi. Altıntaş, kumar endüstrisinin gençlere yönelik daha cazip formlar ürettiğini belirtti.

Altıntaş, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin (YEDAM) kumar bağımlılığı başvurularının artık alkol, madde ve tütün başvurularını geçtiğini ifade ederek, başvurmayan ve farkında olmayan çok sayıda kişinin daha olabileceğini ekledi.

Erken Müdahale ve Tedavi Çağrısı

Altıntaş, kumar bağımlılığının tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu hatırlatarak ailelere şu uyarılarda bulundu: 'Bir kişi maddi kayıplar veriyorsa, yalanlar söylüyorsa, telefonuyla/tabletiyle aşırı meşgulse veya çevresinden borç almaya başlamışsa ailelerin farkındalığı yüksek olmalı.'

Altıntaş, erken yakalamanın tedavi başarısını artırdığını belirterek, kişilerin YEDAM ya da ilgili kurumlara başvurarak danışmanlık ve tedavi alabileceğinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Yeşilay'ın 'Türkiye Kumar Raporu' gençlerin ve ailelerin korunması için hem yasal düzenlemeler hem de önleyici ve tedavi edici hizmetlerin acilen güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

