Türkiye: Küresel Krizlerin Çözümünde Anahtar Ülke

Küresel Krizlerin Çözümünde Anahtar Ülke: Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü, Türkiye'yi global sorunların çözümünde 'anahtar ülke' konumuna taşıdı.

Yapıcı diplomasi faaliyetleri sayesinde bölge istikrarına katkı sağlayan Türkiye, birçok krizin çözümünde etkili bir arabulucu olmayı başardı. Rusya-Ukrayna savaşı, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye, Libya gibi kriz bölgelerinde Türkiye'nin yürüttüğü etkili diplomasi, son olarak Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne öncülük etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Arabuluculuk

Antalya'da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde, 10 Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nın bir araya gelmesine ev sahipliği yapan Türkiye, global ölçekte dikkatleri üzerine çekti. Türkiye, 28-30 Mart 2022'de müzakere heyetlerine ev sahipliği yaparak barış çabalarına katkıda bulundu.

22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması, Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik önemli bir adım oldu. İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, bu süreçte önemli bir rol oynadı.

Esir Takasında Tarihi Anlaşmalar

Son olarak, Türk İstihbaratı (MİT) tarafından ağustosta gerçekleştirilen esir takası operasyonu, ABD, Almanya, Polonya ve Norveç gibi ülkeleri de kapsamına aldı. Bu operasyon, son yılların en geniş kapsamlı esir değişimi olarak tarihe geçti.

Azerbaycan ve Karabağ'daki Rol

Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki Ermeni işgaline son vermesinde Türkiye, askeri, siyasi ve diplomatik çabalarıyla belirleyici bir unsur oldu. 44 gün süren savaş sonunda Azerbaycan zaferle çıktı.

İsrail ve Filistin Arasındaki Diplomasi Çabaları

Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne verilen ortak mektup, İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için önemli bir girişim oldu. Türkiye, ayrıca İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlama çalışmaları da yürütüyor.

Suriye Krizinde İnsani Diplomasi ve Barış Hedefleri

Suriye'deki krizin başından beri aktif diplomasi yürüten Türkiye, mülteci sorununa dair ilkeli politikasını sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarı için uluslararası alanda kamusal duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Somali ve Etiyopya'daki Çözüm Süreci

Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizi, Ankara'da düzenlenen görüşmelerle çözüm yoluna girdi. Taraflar, Türkiye'nin arabuluculuğunda bir mutabakata vararak teknik müzakerelere başlamaya karar verdiler.

Sudan ve BAE Arasındaki Anlaşmazlıkta Türkiye'nin Rolü

Türkiye, son olarak Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerginliği çözmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle yeni bir diplomatik çaba başlattı. Erdoğan, sorunun çözümünde Türkiye'nin katılımını vurguladı.