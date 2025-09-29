Türkiye, Küresel Sumud Filosu'na Ait Yardım Teknesindeki Yolcuları Tahliye Etti
Akdeniz seferinde su alan tekne nedeniyle tahliye yapıldı
Türkiye, Akdeniz'deki Küresel Sumud Filosu bünyesinde Gazze'ye insani yardım taşırken su almaya başlayan bir teknedeki yolcuları tahliye etti.
Olay, filonun insani yardım görevleri kapsamında gerçekleştirilen sefer sırasında meydana geldi. Tahliye işlemi tamamlandı ve yolcular tekneden çıkarıldı.
Bu gelişme, deniz yoluyla yürütülen insani yardım faaliyetlerinin taşıdığı risklere dikkat çekti.