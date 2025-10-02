Türkiye, Küresel Sumud Filosu'ndaki Vatandaşlarını İsrail Saldırısı Sonrası Yakından Takip Ediyor

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:30
Türkiye, Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği teknelerde bulunan vatandaşlarının durumunu yakından izliyor.

Dışişleri ve Tel Aviv Büyükelçiliği'nin çalışmaları

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan saldırıda yasa dışı ele geçirilen teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumu yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, söz konusu vatandaşlara konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunurken, bu kişilerin aileleri de gelişmeler hakkında bilgilendiriliyor.

