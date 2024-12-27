Türkiye, Küresel Yatırım Gücünü Artırmayı Hedefliyor: Ekonomik Stratejiler ve Etkinlikler

Türkiye "bağlantı noktası" özelliğiyle küresel yatırım gücünü artırmayı hedefliyor

- Ekonomi politikalarıyla birlikte Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı artarken, ülkeye yönelik yatırımlarda dijitalleşme, inovasyon, teknoloji, lojistik, üretim ve mobilite başlıkları öne çıkıyor.

- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: "Yeni projeler bizi heyecanlandırıyor, önümüzdeki yüzyılda küresel ekonomik güç merkezi olacağımıza inanıyoruz".

TÜGVA Başkanı'ndan 1 Ocak'taki Filistin eylemine çağrı

- "Yeni yıla çocuklar öldürülürken, kadınlar öldürülürken girilemez. Sabahında şehitlerimize rahmet okuyarak camilerde bir araya geliyoruz, dualar ediyoruz, sonra kortejler eşitliğinde Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz".

- "Ben insanlara diyorum ki öfkelerini alsınlar, aynı zamanda vicdanlarını da alsınlar, 1 Ocak sabah saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde olsunlar. Hep beraber Filistin halkının sesi olalım. Bu soykırıma güçlü bir tepki gösterelim."

MEB, 2024'te "merdiven altı" eğitim veren kurslara ceza kesti

- Bakanlıktan bu yıl izin almadan kayıt dışı faaliyet gösterdiği belirlenen yaklaşık 1000 ruhsatsız kurs kapatıldı.

12 yılda yaklaşık 540 bin araç ekonomiye kazandırıldı

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son 12 yılda ömrünü tamamlayarak, hurdaya ayrılan yaklaşık 540 bin aracın geri kazanımını sağladı.

- Bu süreçte başta metal, plastik ve cam olmak üzere yaklaşık 600 bin ton ham maddenin geri dönüşümü ile doğal kaynakların kullanımının azaltılmasına katkı sağlandı.

Türkiye'nin turizmde gelişime açık destinasyonları

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2024-2028 yıllarını kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi" ile illerin kültürel, dini ve doğa temalı gelişime açık yönleri belirlendi.

- Gastronomik zenginlikler ile birlikte, inanç turizmi kapsamında Aziz Paul Yolu, Manastırlar Diyarı gibi çeşitli destinasyonlar ön plana çıkacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyüme hedefleri

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanının işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad Yönetici Direktörü Dato İzani: "2025 yılı için hedeflenen yolcu sayısı 42 milyonun üzerinde".

- "Bu yılın 11 ayında 37,9 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı kasım sonu itibarıyla geçen yılın rekorunu kırmış durumda".

Suriye devrimini ateşleyen gençler, dün ve bugün

- Muaviye Sayasna: "Aradan 14 yıl geçti, katil rejim düştü. Biz ne yaptıysak bununla iftihar ediyoruz, asla pişman değiliz, katil bir rejimi bitirdik".

- Semir Sayasna: "2011'de sorguya alındığım ofiste şimdi özgürce oturduğuma inanamıyorum".

UAD'deki dava: Soykırımı hatırlatacak

- Sussex Üniversitesinden emekli Uluslararası İlişkiler Profesörü Martin Shaw: "Mahkemenin kararları sadece İsrail için değil, ona destek veren devletler için de sonuçlar doğuracaktır".

Filistin iş dünyası Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor

- Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Kamil Mücahid: "Türkiye'den ağırlıklı olarak tahıl, çelik ve gübreye ihtiyacımız var".

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Müzesi açıldı

- Müzede, Mustafa Kemal Atatürk'e ait çizmeleri ve masa saati gibi birçok şahsi eşya sergileniyor.

Yabancı büyükelçilerden 2024 değerlendirmeleri

- İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard: "Geçen yıl, yeni yılı ailemle birlikte Kapadokya'da, Göreme'de geçirdim".

Estetik işlem sonrası kör olan gencin hukuki mücadelesi

- Alnındaki çöküntüleri gidermek için yağ enjekte edilen 25 yaşındaki genç, sol gözünü kaybetmesi üzerine tazminat davası açtı.

Dünya genelinde 2024'e damga vuran tuhaf olaylar

- İspanya'da bir kişi, "Evlenmek istemiyorsanız ya da nasıl reddedeceğinizi bilmiyorsanız endişelenmeyin. Düğününüze itiraz edeceğim" diyerek düğün itirazı hizmeti sundu.

- İtalya'da 38 yaşındaki "entelektüel hırsız", evin yatak odasında gördüğü kitabı okumaya dalınca suçüstü yakalandı.

Süper Lig'in ilk yarısına dair AA'nın dosya haberi

- Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,06 olarak belirlendi.

- Süper Lig'de 17 haftada 12 teknik direktör değişti.

Galatasaray, Okan Buruk döneminde rekorlara koştu

- Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım unvanını elde etti.