Türkiye Lojistik ve Taşımacılık Sektörü, 2025 Hedefini 48 Milyar Dolar Olarak Belirledi

Ticaret Bakanlığı'ndan Çarpıcı Hedef

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık sektöründe 2025 yılı için 48 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi koydu. Geçen yıl 38,9 milyar dolar olan hizmet ihracatının, önümüzdeki yıl önemli bir artış göstermesi bekleniyor.

Sektörün Rolü ve Önemi

Açıklamada, lojistik ve taşımacılık sektörünün dış ticaretin gelişimi üzerindeki kritik rolüne dikkat çekildi. Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü konumunu daha da ileri taşımak adına, ulaştırma ve lojistik alanındaki yatırımlara hız verileceği vurgulandı.

"Ülkemizden geçen stratejik taşıma koridorlarında lojistik hizmetlerini birleştirerek ölçek ekonomilerini büyüteceğiz. Intermodal taşımacılığı destekleyecek aktarma merkezleri oluşturmayı ve küresel ölçekte lojistik ağlar kurarak tedarik zincirlerini güçlendirmeyi planlamaktayız," ifadeleri kullanıldı.

Küresel Ticaretteki Hedefler

Ayrıca, yurt dışında lojistik dağıtım ağlarının kurulmasıyla büyük pazarlara erişim artırılacak. Türkiye, küresel ticaretin merkezinde yer alma vizyonunu hayata geçirmeye devam edecek. 100 milyar dolar pazar büyüklüğüne sahip küresel lojistik ihracatından Türkiye, %2,5 pay alırken dünya sıralamasında 11. sıradadır.

Destek ve Yatırımlar

Ulaştırma ve lojistik alanında 21 marka, Bakanlık desteklerinden faydalandı. 2024 yılı için bu alana toplamda 1 milyar lira destek sağlanacağı bildirildi. Geçtiğimiz yıl Almanya ve Polonya'daki önemli fuarlara milli katılım organizasyonları yapılırken, 2024'te 133 uluslararası etkinlik için bireysel katılım desteği verilmesi planlanmaktadır.

Bakanlık, ayrıca 2024'te 25 milyon lira kaynak aktararak, lojistik sektörünün gelişimini destekleyecek. Sektör, stratejiler geliştirilerek, küresel gelişmeleri takip ederek ekonomik katkı sağlamak için çalışmalara devam etmektedir.

Gelecek Hedeflerine Dair

Bakanlık, lojistik ve taşımacılık sektöründeki gelişmelerin ekonomik güç ve dünya ticaretindeki konuma katkısını göz önünde bulundurularak, 2025 yılı için 48 milyar, 2028 yılı için ise 78 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflerine ulaşmayı planlıyor. Bu hedefe ulaşmak için sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar sürecektir.