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Türkiye, Lübnan'daki Sivilleri Tahliye Ediyor

Türkiye, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye ediyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:27
Türkiye, Lübnan'daki Sivilleri Tahliye Ediyor

Türkiye, Lübnan'dan Sivilleri Tahliye Etmeye Başladı

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları koordinasyonuyla, Lübnan'daki İsrail saldırıları altında kalan sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalar başladı.

TCG Bayraktar Gemi Görevde

Lübnan'a insani yardım götüren TCG Bayraktar gemisi, Beyrut Limanı'na yanaşarak, yüklediği yardım malzemelerini başarıyla indirdi ve tahliye işlemleri için hazırlık yaptı.

Siviller Alındı

Gemiye, bavul kontrollerinin ardından çoğunluğunu Türk vatandaşlarının oluşturduğu siviller alındı. Tahliye edilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Koordinasyon ve Destek

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran, gemiye alınan sivilleri karşıladı. İnsani yardım malzemeleri indirdikten sonra TCG Sancaktar gemisi de tahliye için hazırlanıyor.

Güvenlik Önlemleri

TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, iki fırkateyn ve iki karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönecek. Amfibi gemilerde sivillerin sağlık kontrolleri, burada görevli doktorlar tarafından gerçekleştirilecek.

Uluslararası Destek

Türk makamlarına başvuran diğer ülkelere ait vatandaşların da bu tahliye işlemlerine dahil edileceği açıklandı.

Tarihsel Bir Geçmiş

Türkiye, 2006 yılında da benzer bir tahliye gerçekleştirerek, 1100’e yakın vatandaşını İsrail-Lübnan Savaşı sırasında Türkiye’ye geri getirmişti.

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