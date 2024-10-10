DOLAR
34,21 0,03%
EURO
37,52 -0,19%
ALTIN
2.875,94 -0,24%
BITCOIN
2.081.954,28 -0,71%

Türkiye Lübnan'dan 966 Kişi Tahliye Ediyor

Türkiye, 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ederek uluslararası bir kriz le ilgili önemli bir adım atıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:45
Türkiye Lübnan'dan 966 Kişi Tahliye Ediyor

Türkiye, Lübnan'dan Tahliye Operasyonu Gerçekleştiriyor

Türkiye, Lübnan'da bulunan 966 kişiyi ülkelerine geri getiriyor. Bu grupta 878 Türk vatandaşı, 24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bunların birinci derece yakınları yer alıyor.

Tahliye Süreci ve Sayılar

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, tahliye edilmek isteyen yaklaşık 1900 Türk vatandaşı olduğu kaydedildi. Bugün itibarıyla, Türk gemileriyle tahliye edilen 966 kişinin listesinin yanı sıra, gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair çıkan haberlere de yanıt verildi. ''Haberler Yanlış; Öncelik Türk Vatandaşlarında''

Yetkililer, “Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil,” açıklamasında bulundu. İlk gruptaki kişilerin, yalnızca Türk vatandaşlarının yakınları olduğu vurgulandı.

Başvuru Süreci ve Katılım Oranı

Dışişleri Bakanlığına yapılan ön başvuru sayısının 2500 olduğu belirtilirken, bu kişilerle telefonla görüşüldüğü ve tahliye için hazırlıkların buna göre yapıldığı ifade edildi. Yaklaşık 1000 kişilik bir grubun toplanma noktalarına geldiği, fakat bazı kişilerin son anda vazgeçtiği kaydedildi. Yabancı Düşmanlığına Dikkat Çekildi

Yabancıların alındığına yönelik iddiaların, zor şartlar altında gerçekleştirilen bu operasyon sırasında görev yapanların işlerini zorlaştırdığına işaret edildi. Yetkililer, bu tür haberlerin toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollandalı Avukat Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Başvurdu
2
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kuruluyor
3
Fatih'te Bebeğiyle Gelen Kadın Kask Çaldı
4
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor
5
Kemal Advan Hastanesi Başhekimi'nden Acil Destek Çağrısı
6
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Lübnan Tahliyeleri ve Müttefiklik Vurgusu
7
MSB'den Lübnan Tahliyesi Açıklaması

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek