Türkiye Lübnan'dan 966 Kişi Tahliye Ediyor

Türkiye, Lübnan'dan Tahliye Operasyonu Gerçekleştiriyor

Türkiye, Lübnan'da bulunan 966 kişiyi ülkelerine geri getiriyor. Bu grupta 878 Türk vatandaşı, 24 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bunların birinci derece yakınları yer alıyor.

Tahliye Süreci ve Sayılar

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, tahliye edilmek isteyen yaklaşık 1900 Türk vatandaşı olduğu kaydedildi. Bugün itibarıyla, Türk gemileriyle tahliye edilen 966 kişinin listesinin yanı sıra, gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair çıkan haberlere de yanıt verildi. ''Haberler Yanlış; Öncelik Türk Vatandaşlarında''

Yetkililer, “Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil,” açıklamasında bulundu. İlk gruptaki kişilerin, yalnızca Türk vatandaşlarının yakınları olduğu vurgulandı.

Başvuru Süreci ve Katılım Oranı

Dışişleri Bakanlığına yapılan ön başvuru sayısının 2500 olduğu belirtilirken, bu kişilerle telefonla görüşüldüğü ve tahliye için hazırlıkların buna göre yapıldığı ifade edildi. Yaklaşık 1000 kişilik bir grubun toplanma noktalarına geldiği, fakat bazı kişilerin son anda vazgeçtiği kaydedildi. Yabancı Düşmanlığına Dikkat Çekildi

Yabancıların alındığına yönelik iddiaların, zor şartlar altında gerçekleştirilen bu operasyon sırasında görev yapanların işlerini zorlaştırdığına işaret edildi. Yetkililer, bu tür haberlerin toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğine dikkat çekti.