Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da 46. Okulunu Açtı

Türkiye Maarif Vakfı, 46. Okulunu Açtı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki yeni ilkokuluyla birlikte toplamda 46. okulunu açma onurunu yaşadı. Açılış, Nangerhar'ın merkez ilçesi Celalabad’da bulunan TMV Afgan-Türk Okulları yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törene Katılan Yetkililer

Açılış etkinliğine, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, eski milletvekili Mustafa İsen, TMV Afganistan Temsilcisi Ahmet Tukur, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir ve Nangerhar yerel yetkilileri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

TMV'nin Küresel Vizyonu

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, törende yaptığı konuşmada TMV’nin 54 ülkede 480 eğitim kurumu ile faaliyet gösterdiğini ve bu kurumlarda 55 bin öğrencinin eğitim aldığını belirtti. Ayrıca, 9 bin eğitim personelinin görev yaptığını ifade etti.

Afgan-Türk Tarihi ve Kültürel Bağlar

Türkben, Afganistan ve Türkiye’nin ortak tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğuna dikkat çekerek, bu nedenle TMV’nin buradaki faaliyetlerinin özel bir önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, TMV mezunu öğrencilerin ülkelerine hizmet ettiğini aktardı ve okul öncesinden itibaren çocukların hürmet, merhamet, muhabbet ve adalet duygularıyla yetişmesini arzuladıklarını ifade etti.

Afganistan'ın Geleceği İçin Eğitim

TMV Afganistan Temsilcisi Ahmet Tukur, yetiştirdikleri öğrencilerle Afganistan'ın geleceğini inşa ettiklerini dile getirdi. Ailelerin TMV okullarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tukur, bu sorumluluğun farkında olduklarını söyledi.

Velilerin Olumlu Görüşleri

Öğrenci velilerinden Nasihullah Şahid, TMV okullarının sağladığı kaliteli eğitimin etkisini vurgulayarak, fiyata karşı ailelerin bu okulları tercih ettiğini belirtti. Şahid, "Diğer okullara göre öğrencilerle ilgi ve eğitim daha iyi," şeklinde konuştu.

Açılış duaların ardından yapıldı. TMV'nin Afganistan genelinde 16 kampüste 7 anaokulu, 9 ilkokul, 15 ortaokul ve 15 lisesi bulunmaktadır.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde açtığı yeni ilkokul ile ülkedeki 46'ıncı okulunu faaliyete geçirdi. Törene, AK Parti Eski Milletvekili Mustafa İsen (solda), TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben (sol 2), TMV Afganistan Ülke Temsilcisi Ahmet Tukur (sol 3), Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir (sol 4) katıldı.