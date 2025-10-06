Türkiye Maarif Vakfı Cibuti'de 9 bin metrekarelik yeni eğitim kampüsünü açtı

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 13:07
Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika'daki eğitim diplomasisi çalışmalarını genişleterek Doğu Afrika'nın stratejik ülkesi Cibuti'de 9 bin metrekarelik yeni kampüsünü hizmete açtı. Vakfın açıklamasına göre açılış töreniyle faaliyete geçirilen kampüs, bölgedeki eğitim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Açılış töreni

Açılış törenine TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Mohamed Mahamoud, Cibuti Yükseköğretim Bakanı Dr. Nabil Mohamed Ahmed, Cibuti Aile ve Kadın Bakanı Mouna Osman Aden, Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile çok sayıda büyükelçi ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.

Özdil'in mesajı

Mahmut Mustafa Özdil, Vakfın 2017'den bu yana Cibuti'de faaliyet gösterdiğini belirterek iki ülke arasındaki dostluğa yakışan modern kampüse kavuşmanın mutluluğunu dile getirdi. Özdil, yeni tesisin Türkiye'nin eğitim anlayışını ve TMV'nin değerlerini yansıttığını vurguladı ve şöyle dedi: "Amacımız, yerel değerlere dayanan ve dünyaya açık, kaliteli bir eğitim sunmak".

Özdil, kampüsün öğrenci ve aileler için hedeflenen nitelikli ve kapsayıcı eğitimi hayata geçireceğini belirtti. Vakfın 2016'dan bu yana istikrarlı biçimde büyüdüğünü ifade eden Özdil, bugün 64 ülkedeki yaklaşık 600 okulda 70 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını söyledi. Özdil, büyümenin sorumluluk getirdiğine dikkat çekerek "Gerçek büyüme, güven, işbirliği ve karşılıklı saygıyla beslenen derin köklere dayanır." ifadesini kullandı.

Özdil, Maarif okullarının her ülkenin toplumsal dokusuna uygun çalıştığını ve tek tip modeli dayatmak yerine yerel ihtiyaçlara cevap verdiklerini vurguladı: "Maarif okullarını farklı kılan, her duruma uyarlanmış insani yaklaşımıdır. Tek bir model dayatmayı değil yerel toplulukların gerçek ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyoruz."

Programların esnek ve dinamik yapısıyla öğrencilerin meraklı, açık fikirli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiğini belirten Özdil, çok dilliliğin teşvik edildiğini söyledi: "Ulusal bağlamlara uyum sağlarken evrensel öğrenci profili geliştiririz. Öğrencilerimiz, ana dilleri ve Türkçenin yanı sıra İngilizce veya Fransızca gibi başka bir uluslararası dili öğrenirler."

Gazzeli çocuklara yönelik umut

Özdil, İstanbul Havalimanı'nda Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukaya dikkat çekmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin dönüşüne tanık olduğunu belirterek bunun kendisini derinden etkilediğini aktardı ve "Bir gün Gazzeli çocuklara da hizmet verecek benzer okulların açılışını birlikte kutlayabilmeyi umuyorum." dedi.

Protokol ve mesleki eğitim

Ziyaret kapsamında Cibuti Silahlı Kuvvetleri ile Türkçe kursu düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı. Yapılan açıklamada, kurstan mezun olan askerlerin Milli Savunma Bakanlığı protokolü çerçevesinde ileri seviye dil ve mesleki eğitim için Türkiye'ye gönderilecekleri belirtildi.

Yeni kampüsün özellikleri

Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Cibuti Maarif Okulları, 2017'den bu yana okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veriyordu; yeni kampüsle birlikte lise kademesi de öğretim yelpazesine eklendi. 9 bin metrekarelik alanda kurulan kampüs, modern laboratuvarlar, bilişim teknolojileri ve robotik sınıfları ile donatıldı. Kurum, Pearson Edexcel akreditasyonuna sahip olup teknoloji, sanat ve sporu bir arada sunan eğitim modeliyle öne çıkıyor.

Uluslararası başarılar

Uluslararası Cibuti Maarif Okulları, 2024-2025 öğretim döneminde Science Fest Libreville'den Ülke Ödülü ve Science Fest Abidjan'da Robotik ve Bilgisayar Alanı İkincilik Ödülü alarak uluslararası yarışmalarda başarı elde etti.

Kültürel faaliyetler

TMV, Cibuti'de örgün eğitimin yanı sıra kültürel etkinliklerle de yerel topluma açılıyor. Vakıf, Türk Kültürü Günü, Türkçe Konuşma Kulübü ve Türkçe film gösterimleri gibi faaliyetlerle Cibutili öğrencilerin ilgisini çekiyor ve iki ülke arasındaki kültürel bağı güçlendiriyor.

