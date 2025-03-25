Türkiye Maarif Vakfı, Güney Afrika'da Anlamlı İftar Programı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı'ndan Cape Town'da İftar Organizasyonu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da iftar programı düzenleyerek önemli bir sosyal etkinliğe imza attı. Bu anlamlı etkinlik, TMV Cape Town Uluslararası Maarif Okulları tarafından organize edildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, Western Cape eyaleti Başbakanı Alen Winde, eski Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, TMV Güney Afrika temsilcisi Abdullah Cevizci, okul yöneticileri ve yerel iş insanları da etkinlikte yer aldı.

Ortak Değerler ve Dayanışma Vurgusu

Başkonsolos Sunel, burada yaptığı konuşmada, "Bugün bizi bir araya getiren yalnızca ramazan değil, aynı zamanda saygı, dayanışma, hoşgörü ve kardeşlik gibi ortak değerlerimizdir" diyerek, farklı kesimlerden insanları bir araya getirmenin önemine değindi. Ayrıca, dünya genelinde süregelen krizlere dikkat çekti.

Geleceğe Yönelik Temenniler

Western Cape Başbakanı Winde, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti vurguladı ve ilişkilerin daha da derinleşeceği umudunu ifade etti.

Lezzetli İftar Sofrası

Katılımcılara, Cape Malay mutfağına özgü lezzetler sunularak iftar programı zengin bir menü ile daha da özel kılındı.