Türkiye Maarif Vakfı, Güney Afrika'da Anlamlı İftar Programı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Cape Town'da düzenlediği iftar programıyla toplumsal dayanışmayı pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 08:11
Türkiye Maarif Vakfı, Güney Afrika'da Anlamlı İftar Programı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı'ndan Cape Town'da İftar Organizasyonu

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da iftar programı düzenleyerek önemli bir sosyal etkinliğe imza attı. Bu anlamlı etkinlik, TMV Cape Town Uluslararası Maarif Okulları tarafından organize edildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, Western Cape eyaleti Başbakanı Alen Winde, eski Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, TMV Güney Afrika temsilcisi Abdullah Cevizci, okul yöneticileri ve yerel iş insanları da etkinlikte yer aldı.

Ortak Değerler ve Dayanışma Vurgusu

Başkonsolos Sunel, burada yaptığı konuşmada, "Bugün bizi bir araya getiren yalnızca ramazan değil, aynı zamanda saygı, dayanışma, hoşgörü ve kardeşlik gibi ortak değerlerimizdir" diyerek, farklı kesimlerden insanları bir araya getirmenin önemine değindi. Ayrıca, dünya genelinde süregelen krizlere dikkat çekti.

Geleceğe Yönelik Temenniler

Western Cape Başbakanı Winde, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti vurguladı ve ilişkilerin daha da derinleşeceği umudunu ifade etti.

Lezzetli İftar Sofrası

Katılımcılara, Cape Malay mutfağına özgü lezzetler sunularak iftar programı zengin bir menü ile daha da özel kılındı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK Başkanı Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yapılan Hakaretlere Sert Tepki
2
Türkiye Maarif Vakfı, Güney Afrika'da Anlamlı İftar Programı Düzenledi
3
Arjantin'de 49. Yılda Askeri Darbe Protesto Yürüyüşü
4
Kara Yollarında Son Durum: Bakım ve Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump Açıklaması: Türk-Amerikan İlişkileri İçin Yeni Bir İvme Mümkün
6
Yeni Zelanda'da 6,7 Büyüklüğünde Deprem!
7
Filistin Yanlısı Öğrenci, Trump Yönetimine Dava Açtı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı