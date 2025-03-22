Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan'da İftar Programı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı, Gürcistan'da düzenlediği iftar programıyla eğitim ve dostluğu pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:31
Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan'da İftar Programı Düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından geleneksel bir iftar programı düzenledi.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nın Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde gerçekleşen programa, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek, TMV Gürcistan Temsilcisi Faruk Tekşen, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Sultan Alaylı, TMV yetkilileri, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları, okulun öğrencileri ve velileri ile davetliler katıldı.

Programda konuşma yapan Faruk Tekşen, geleneksel iftar programında davetlilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tekşen, TMV'nin eğitim ile birlikte insan değerlerine büyük önem verdiğini vurguladı.

Sultan Alaylı, iftar programı için TMV'ye teşekkür ederek, "Bizi bir araya getiren bu anlamlı buluşmanın dostluklarımızı daha da güçlendirmesini diliyorum." dedi. Alaylı, Ramazan ayının manevi ikliminin herkes üzerinde olumlu etkiler bırakmasını umduğunu da belirtti.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Şimşek ise, TMV'nin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi. Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin önemine değinen Şimşek, "Türkiye ve Gürcistan, kazan-kazan temeli çerçevesinde dostluk ve ortaklık ilişkileri kurmak isteyen iki ülkedir." şeklinde konuştu. Ayrıca, halklar arası ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ve TMV'nin Gürcistan'daki eğitim faaliyetlerinin bu ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından Gürcistan'ın...

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iftar programı düzenlendi. TMV Gürcistan Temsilcisi Faruk Tekşen, TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde yapılan geleneksel iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından Gürcistan'ın...

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iftar programı düzenlendi. TMV Gürcistan Temsilcisi Faruk Tekşen, TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının, Tiflis'teki Lisi Kampüsü'nde yapılan geleneksel iftar programına katılarak konuşma yaptı.

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