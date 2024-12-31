DOLAR
35,36 -0,1%
EURO
36,6 0,47%
ALTIN
2.983,55 -0,71%
BITCOIN
3.328.929,89 0,47%

Türkiye Maarif Vakfı, Kırgızistan'da FETÖ Okullarını Devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Kırgızistan'daki FETÖ okullarını devraldığını duyurarak, kaliteli eğitim vermeye devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:40
Türkiye Maarif Vakfı, Kırgızistan'da FETÖ Okullarını Devraldı

Türkiye Maarif Vakfı, Kırgızistan'daki FETÖ Eğitim Kurumlarını Devraldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Kırgızistan'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı SAPAT eğitim kurumları ağının vakfa devredilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akgün, "Kırgız çocuklarına bundan sonra çok daha kaliteli eğitim hizmeti vermek için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Eğitim Standardının Yükseltilmesi Hedefleniyor

TMV tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan’daki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının devrinin uluslararası eğitim alanındaki gelişmelerle yakından ilişkili olduğu vurgulandı. Akgün, bu okullarda yetişen çocukların Türk ve Kırgız halkları arasındaki derin bağları daha da güçlendireceğini ifade etti.

Açıklamada, TMV'nin Kırgızistan'da 2021 yılından bu yana Bişkek Uluslararası Maarif Okulları'nda 1500 öğrenciye eğitim verdiği belirtilirken, Kırgız Milli Eğitim Bakanlığı ile olan iş birliğinin de önemine dikkat çekildi. Bu bağlamda, Kırgız makamlarınca TMV’nin eğitim faaliyetleri takdir edildi.

Okul ve Öğrenci Sayısındaki Artış

Bugün gerçekleşen devir ile birlikte, TMV'nin Kırgızistan’da 8 farklı şehirde eğitim hizmeti sunmaya başlayacağı aktarıldı. Devralınan 43 anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki eğitim kurumu, bir üniversite ve bir yönetim merkezi ile birlikte, yaklaşık 10 bin öğrenci ve Ala-Too Uluslararası Üniversitesi bünyesindeki 3850 öğrenci TMV’ye geçiş yapacak.

Ayrıca, TMV, daha önce 23 ülkede FETÖ okullarını devralarak faaliyet göstermiştir. TMV, kendi açtığı okullarla birlikte şu anda 55 ülkede, 448 okulda yaklaşık 55 bin öğrenciye eğitim vermektedir.

Güçlü İlişkilerin Sonucu

Prof. Dr. Akgün, devir kararının iki ülke hükümetleri arasındaki güçlü dostluğun ve vakfın eğitim kalitesine olan güvenin bir sonucuduğunu belirtti. Kırgız makamlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Akgün, gelecekte Kırgız çocuklarına yüksek standartlarda eğitim hizmeti sunma hedeflerini sürdürerek, iki halk arasındaki bağları daha da güçlendireceklerini vurguladı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ise, SAPAT eğitim kurumları ağının TMV yönetimine devrinin öğrencilerin çıkarlarını korumak amacıyla alındığını ve vakfın eğitim alanındaki güvenilirliğinin altını çizdi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının TMV'ye...

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının TMV'ye devredilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yalnız Yaşayan Ömer Aktepe Evinde Ölü Bulundu
2
Adana'da Mekke'nin Fetih Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı
3
Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Çarpan Otomobilde İki Yaralı
4
Kampanya: İsrail, Gazze'deki Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi Serbest Bırak!
5
Gök Vatanın 'Demir Kartalları' Yeni Yıla Nöbette Girdi
6
Adana'da Helikopter Kaza İncelemesi
7
Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'daki Siyasi Krizle İlgili Endişeli Açıklama

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler