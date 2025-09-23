Türkiye Maarif Vakfı'nın Halep'te Mezuniyet Töreni — Çobanbey ve Azez

Türkiye Maarif Vakfı'nın Halep'teki Mezuniyet Töreni

Çobanbey ve Azez liselerinden mezun öğrenciler diploma aldı

Türkiye Maarif Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey ve Azez liselerinden mezun olan öğrenciler için Halep'te mezuniyet töreni düzenledi.

Halep'te düzenlenen programa, Türkiye Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ile Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla devam etti.

Halep kent merkezinde düzenlenen törende, Çobanbey'den 21, Azez'den 33 öğrenci mezun oldu.

Üniversite sınavlarında başarılı olan öğrenciler, Türkiye ve Suriye'deki üniversitelere yerleşti.

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Maarif Vakfı okullarından ilk mezunların verildiğini söyledi. Bilgili, "Bugün Maarif ailesi için çok mutlu bir gün. 53 öğrencimiz mezun oldu ve büyük kısmı üniversitelere girmeyi başardı." dedi.

Bilgili, "Öğrencilerimiz Türkçe ve İngilizceyi gayet iyi öğrendi, Arapça zaten kendi dilleri. Türkiye ve Suriye'deki önemli üniversitelere, bunlar arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi de olmak üzere yerleştiler." ifadelerini kullandı.

Bilgili, Maarif Vakfı'nın Suriye'de eğitim alanında daha geniş hizmet vermeyi planladığını belirterek, "Bundan sonra Suriye'nin yeni döneminde Maarif Vakfı olarak yayılmayı planlıyoruz. Özellikle Şam ve Halep'te yeni okullar ve ofisler açmayı hedefliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Büyükelçimiz de bize çok yardımcı oluyor. Suriye'nin çocuklarına nitelikli eğitim vererek güzel bir gelecek sağlamaya çalışacağız." dedi.

Bilgili ayrıca, Suriye'nin ve özellikle Halep'in kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Türkmen Barah köyünden Muhammed Berkat, Suriye'de lise eğitimini tamamladıktan sonra Maarif okullarından mezun olduğunu ve Malatya'daki İnönü Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandığını ifade etti.

Okul birincisi Muhammed Cuma ise insanların yaralarını ve acılarını iyileştirecek bir doktor olmayı hedeflediğini söyledi. Cuma, okulun ilk mezunları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Savaşın ve acıların yükünü çok hissettik. Bu ülkenin çok sayıda doktora ve mühendise ihtiyacı var. İnşallah Allah'ın izniyle Suriye'yi yeniden imar edeceğiz." dedi. Cuma, Necmettin Erbakan Üniversitesini kazandığını belirterek, eğitiminin ardından Suriye'ye dönerek hizmet edeceğini vurguladı.

