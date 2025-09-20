Türkiye Maarif Vakfı Öğrencileri TEKNOFEST'te Uluslararası Projelerle Yer Aldı

Türkiye Maarif Vakfı'nın farklı ülkelerden gelen öğrencileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğündeki TEKNOFEST'te geliştirdikleri projelerle yer aldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 19:20
Türkiye Maarif Vakfı Öğrencileri TEKNOFEST'te Uluslararası Projelerle Yer Aldı

Türkiye Maarif Vakfı öğrencileri TEKNOFEST'te uluslararası projelerle yer aldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), dünyanın farklı coğrafyalarındaki okullarında öğrenim gören öğrencilerini TEKNOFEST'e taşıdı. Öğrenciler, fuarda geliştirdikleri projelerle dikkat çekti.

Yusuf Sert: TEKNOFEST deneyimi hedefimiz

Yusuf Sert, Vakfın Eğitim Teknolojileri Koordinatörü olarak şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin TEKNOFEST'te bu havayı solumasını istedik. Binlerce öğrencimiz yarışmalara..."

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfı (TMV), dünyanın farklı coğrafyalarındaki okullarında öğrenim gören öğrenciler, TEKNOFEST'e geliştirdikleri projelerle yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global...

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da özel hastanede ilaçla doğum iddialarına soruşturma
2
Duran New York'ta: 'Uluslararası Sistemde Adalet Arayışı' ve BM Reformu Çağrısı
3
AA Grafik Ekibi TEKNOFEST'te Tecrübelerini Paylaştı
4
Fransa: Mahkeme Malakoff Belediye Binasındaki Filistin Bayrağının Kaldırılmasına Karar Verdi
5
Bakan Yumaklı: Alanya-Aliefendi Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Türkiye Maarif Vakfı Öğrencileri TEKNOFEST'te Uluslararası Projelerle Yer Aldı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü