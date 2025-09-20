Türkiye Maarif Vakfı öğrencileri TEKNOFEST'te uluslararası projelerle yer aldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), dünyanın farklı coğrafyalarındaki okullarında öğrenim gören öğrencilerini TEKNOFEST'e taşıdı. Öğrenciler, fuarda geliştirdikleri projelerle dikkat çekti.

Yusuf Sert: TEKNOFEST deneyimi hedefimiz

Yusuf Sert, Vakfın Eğitim Teknolojileri Koordinatörü olarak şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin TEKNOFEST'te bu havayı solumasını istedik. Binlerce öğrencimiz yarışmalara..."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfı (TMV), dünyanın farklı coğrafyalarındaki okullarında öğrenim gören öğrenciler, TEKNOFEST'e geliştirdikleri projelerle yer aldı.