Türkiye Maarif Vakfı Sofya'da İlk Anaokulunu Açtı

21 öğrencilik öncü eğitim kurumu eğitime başladı

Türkiye Maarif Vakfı'nın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kurduğu ilk eğitim kurumu olan anaokulu faaliyete geçti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve büyükelçilik müşavirleri Maarif Özel Anaokulu'nu ziyaret etti.

Büyükelçi Uyanık ve beraberindeki heyet, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra Türkiye Maarif Vakfı Bulgaristan Temsilcisi Onur Yıldız eşliğinde bu eğitim yılında faaliyete başlayan anaokulunu gezerek kurum hakkında bilgi aldı.

Yıldız, yaklaşık 2 yıldır Bulgaristan'da Türkiye Maarif Vakfı'nın okulları üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şu an içinde bulunduğumuz okul, 21 öğrenci kapasiteli, 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet veren bir okul öncesi kurumudur. Bu kurumu Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığına resmi olarak kaydettirmiş bulunmaktayız."

İlerleyen süreçte ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde de hizmet verebilecek bir seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Yıldız, Bulgaristan müfredatına ek olarak Türkçe, İngilizce ve robotik kodlama dersleri verildiğini, bu sayede okulun diğer okullardan ayrışan bir niteliğe sahip olmasına özen gösterdiklerini söyledi.

Yıldız, "Bununla birlikte öğrencilerimizin iki ya da üç dilli bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla Türkçe ve İngilizce derslerini zorunlu olarak müfredata ekliyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini geliştirmelerine katkı sunmayı, aynı zamanda eğitim hayatlarının ilerleyen kademelerinde onlara daha fazla imkan sunmayı amaçlıyoruz."

