Türkiye-Mısır İlişkileri Derinleşiyor: Büyükelçi Şen'den Önemli Açıklamalar

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye-Mısır ilişkilerinin 100. yıl dönümünde hedeflerin bölgesel barış ve kalkınma olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:55
Türkiye-Mısır İlişkileri Derinleşiyor: Büyükelçi Şen'den Önemli Açıklamalar

Kahire Büyükelçisi Şen: Türkiye-Mısır İlişkileri Daha Da Gelişecek

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır-Türkiye ilişkilerinin her alanda karşılıklı bölgesel barış, güvenlik, istikrar ve kalkınma hedefiyle derinleşerek devam edeceğini açıkladı.

100. Yıl Kutlamaları

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü Ankara'daki Atakule ve Mısır'ın yeni başkenti Iqonic Tower'da ışıklandırmalarla coşkuyla karşılandı. Büyükelçi Şen, bu etkinliklere katılarak Mısır'daki Iqonic Tower'da gerçekleştirilen gösterimi yerinde izledi.

Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler

Gazetecilere açıklama yapan Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin bu yıl kültürel ve sanatsal faaliyetlerle zenginleştirileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kahire'ye yapacağı ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirecek yeni adımlara vesile olacağını ifade etti.

Ekonomik İşbirliği ve Ortak Tarih

Şen, sadece bölgesel barış ve güvenlik için değil, aynı zamanda ekonomi alanında da ticaret, yatırımlar ve endüstri yoluyla kalkınma odaklı bir işbirliği geliştireceklerinin altını çizdi. Bu hedefin en önemli kaynağının ise iki kardeş millet arasındaki ortak tarih ve kültür birikimi olduğunu vurguladı.

Etkinlikler ve Gelecek Planları

Büyükelçi, bu yaz Anadolu Ateşi grubunun Mısır'da Giza Piramitleri civarında etkileyici bir gösteri yapacağını da duyurdu. Ayrıca, yıl içinde 19 yaş altı milli futbol takımları arasında bir dostluk maçı yapılması ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Mısır'dan bir grubun davet edilmesi planlandığını belirtti.

Tarihçe ve Gelişmeler

Türkiye-Mısır ilişkilerinin 100. yıl dönümü, 1925 yılında iki ülkenin diplomatik ve konsüler temsilcilerinin atanmasının yıl dönümü olarak kutlanıyor. Bu dönemde Mısır'ın büyükelçisi Ankara'da, Türkiye'nin büyükelçisi ise Kahire'de görevlerine başlamıştır.

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