Türkiye-Mısır İlişkilerinde Yeni Dönem: SETA Paneli Değerlendirdi

SETA Panelinde Türkiye-Mısır İlişkileri Tartışıldı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen panelde, Türkiye ve Mısır arasındaki 12 yıllık aranın ardından başlayan normalleşme süreci ele alındı.

Panelin Moderatörü Tunç Demirtaş

Panelin moderatörlüğünü Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. Tunç Demirtaş üstlendi. Panele, SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Dr. Muhammed Hüseyin Mercan ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Kuzey Afrika Koordinatörü Kaan Devecioğlu katıldı.

Mısırlılar ile Türkiye Arasındaki İlişkiler

Can Acun, Türkiye ile Mısır arasındaki tarihi derinliğin ve halkların karşılıklı sempatisinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin Orta Doğu ile normalleşme süreci başlattığını vurguladı. Ayrıca, Mısır'daki ekonomik durumun da iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için kritik önemde olduğunu belirtti.

Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, Gazze'deki insani durumun Türkiye ve Mısır ilişkileri açısından büyük bir önem taşıdığını ifade ederek, bu ilişkilerin bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ortak Aksiyon ve Sudan

Kaan Devecioğlu ise, Türkiye ve Mısır’ın Sudan konusunu ele alarak iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgesel meselelerde nasıl derinleşebileceğini aktardı.

SETA paneli, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden inşasının yanı sıra, bölgesel işbirliklerine dair önemli tartışmalara imza attı.