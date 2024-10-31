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Türkiye-Mısır İlişkilerinde Yeni Fırsatlar

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye-Mısır ekonomik ilişkilerini ve ortak projeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:00
Türkiye-Mısır İlişkilerinde Yeni Fırsatlar

Türkiye-Mısır İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye ve Mısır’ın ekonomik ilişkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şen, Türk yatırımcıların Mısır pazarına katılımlarını olumlu bulduğunu ve iki ülkenin "kazan-kazan" ilkesine dayalı bir strateji ile birlikte büyümesinin yararlı olacağına inandığını ifade etti.

Serbest Ticaret Anlaşması ve Ticaret Hacmi

Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaretin temelini oluşturduğuna dikkat çekti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 9 milyar doları aştığını ve mevcut ivme ile 15 milyar dolarlık hedefe 5 yıl içinde ulaşılabileceğini belirtti.

Enerji İş Birliği ve İstihdam

Mısır'dan LNG ithalatının önemine değinen Şen, Türkiye’nin enerji güvenliğindeki LNG kullanımının kritik bir rol oynadığını ve Mısır’dan doğrudan temin etme hedeflerini dile getirdi. Türk firmalarının Mısır’daki uygun iş gücü maliyetleri ile karlılıklarını artırabileceğini kaydetti.

Turizm ve Yatırım Potansiyeli

Turizm sektöründe Mısır'dan gelen turist sayısında büyük bir potansiyel olduğunu belirten Şen, Mısır'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 5 yıl içinde 500 bine çıkabileceğini ifade etti.

İnsani Yardım ve Gazze Krizi

Gazze'deki insani duruma da değinen Şen, Türkiye’nin insani yardımlarının artarak devam ettiğini ve Mısır’ın bu konuda verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Refah Sınır Kapısı’ndaki zorluklarının ise yardımları engellediğini belirtti.

BM Mekanizması ve Gelecek Adımlar

Büyükelçi, Gazze için daha etkin bir Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bu konuda önümüzdeki dönemde daha aktif bir rol alacağını bildirdi. Uluslararası toplumun, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

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