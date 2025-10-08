Türkiye, Mısır ve Katar, ABD-İsrail Heyetleriyle Gazze Ateşkesi İçin Müzakerelerde

Türkiye, Mısır ve Katar, ABD ve İsrail Heyetleriyle Gazze Ateşkesi İçin Masada

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" televizyonunun haberine göre, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelerin ardından, ilgili taraflar arasında istişare oturumları gerçekleştirildi.

Görüşmelerin kapsamı ve gündemi

Haberde, günün erken saatlerinde başlayan oturumlarda esir takası, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması konusunda garantiler, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Gazze'ye yardım girişinin sağlanması gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Toplantılara, Türkiye'den Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar'dan Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır'dan İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad gibi üst düzey heyetlerin katıldığı ifade edildi.

ABD ve İsrail heyetinin katılımı

İsrail müzakere heyetine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ın başkanlık ettiği, ABD tarafında ise Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'in görüşmelere katıldığı kaydedildi. Haberde ayrıca görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in dahil olduğu vurgulandı.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, esir takası durumunda İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin listesinin görüşüldüğü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planına ilişkin ayrıntıların netleşmesini talep ettiği bilgisi yer aldı.

Tarafların arabuluculuk sürecini sürdüğü ve müzakerelerin mevcut gündem çerçevesinde devam ettiği aktarıldı.