Türkiye, Musul'a 250 Bin Fidanla Destek Verdi!

Türkiye, 'Geleceğe Nefes Projesi' kapsamında Musul'a 250 bin fidan hediye etti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:19
Türkiye, Musul'a 250 Bin Fidanla Destek Verdi!

Türkiye'den Musul'a Ağaç Fidanı Desteği

Türkiye, 'Geleceğe Nefes Projesi' kapsamında Irak'ın Musul kentine 250 bin adet ağaç fidanı hediye etti. Musul'da düzenlenen dikim etkinliğine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ve Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil katıldı.

Büyükelçi İnan, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bugün Geleceğe Nefes Projesi çerçevesinde Musul'dayız. 250 bin tane ağacımızın bir bölümünün dikimini gerçekleştirdik ve bu devam edecek." dedi. İnan, bu projenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensibiyle başlatıldığını belirterek, her yıl Türkiye'de yüz binlerce ağacın dikildiğini ifade etti.

Türkiye'nin Musul'a olan desteğinin bir nişanesi olarak bu ağaç fidanlarının dikiminin mutluluk verici olduğunu dile getiren İnan, Musul vilayeti ile Türkiye arasında özel ilişkilerin mevcut olduğunu belirtti.

Musul Valisi ve Irak Türkmen Cephesi'nden Destek Açıklamaları

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, Türkiye'nin Musul'un yeniden kalkınmasına verdiği destekten bahsederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) önemli rol oynadığını vurguladı. Vali Dehil, Türkiye'nin Musul'daki hastaların tedavisi için sağladığı kolaylıklardan da söz etti.

Irak Türkmen Cephesi Musul Milletvekili Lokman Reşidiyeli de Türkiye'nin Irak ve Musul halkına olan desteğinin uzun yıllara dayandığını belirterek, "Geleceğe Nefes Projesi" ile verilen destekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Her iki konuşmacı da Musul halkı adına Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Musul'da gerçekleştirilen bu fidan dikimi, şehir için önemli bir kalkınma adımı olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında, Irak’ın Musul kentine farklı türlerden 250 bin adet...

Türkiye, "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında, Irak’ın Musul kentine farklı türlerden 250 bin adet ağaç fidanı hediye etti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ve Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil’in de katıldığı etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türkiye, "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında, Irak’ın Musul kentine farklı türlerden 250 bin adet...

Türkiye, "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında, Irak’ın Musul kentine farklı türlerden 250 bin adet ağaç fidanı hediye etti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ve Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil’in de katıldığı etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

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